Авторы «Позолоченного века» и «И просто так» создадут сериал «Дэвенпорты» об Америке 1910-х

Актер Алек Болдуин и его брат врезались в дерево на кинофестивале в Хэмптоне
Дастин Хоффман, Брендан Фрейзер и Билл Мюррей снимутся в новом фильме Энди Гарсии
Рэйчел МакАдамс застревает с ненавистным боссом на острове в трейлере «Пришлите помощь»
Исследование: 41% россиян не хотят праздновать свои дни рождения
Джеймс Нортон сыграет менеджера The Beatles в кинопроекте Сэма Мендеса
Кайли Дженнер выпустила первый музыкальный трек вместе с Terror Jr
Клоун Пеннивайз в финальном трейлере «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Создательница «Кей-поп-охотниц на демонов» выступила против лайв-экшн-версии
Наоми Уоттс получила звезду на Аллее Славы в Голливуде
Еще пятеро детей из США обвинили Майкла Джексона в насилии
В Индии арестованный мужчина украл деньги со счета тюрьмы, чтобы оплатить себе залог
Вышел первый тизер сериала «Amadeus» с Уиллом Шарпом в роли Моцарта
Яакко Охтонен сыграет Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых»
Slipknot подтвердили, что работают над новым альбомом
Сотни жителей Афин протестуют против введения 13-часового рабочего дня
Apple TV показал трейлер «Семейного плана-2» с Марком Уолбергом. Комедия выйдет 21 ноября
Набор LEGO помог миллиону детей преодолеть страх перед МРТ
Новорижское шоссе свяжут с Одинцово новой платной трассой
В Сеуле построят первый гражданский ядерный бункер
В Японии задержали мужчину, который два года бесплатно питался за счет сервисов доставки
Элизабет Олсен попадает в загробный мир в новом трейлере «Вечности»
На Алтае запретят продажу алкоголя по выходным и праздникам
Мужчина купил на маркетплейсе игровой системный блок, а потом отсудил у продавца 300 тыс. рублей
Продолжение «Волшебного участка» стартует 6 ноября. Смотрим новый трейлер
В ресторане «Сыроварня» пламя на столе приняли за спецэффект
«Тело Константина Барагозина захватила голограмма»: вышел трейлер второго сезона «Кибердеревни»
Трек Кендрика Ламара «Not Like Us» снова взлетел в чартах после отклонения иска Дрейка к Universal
Сейсмологи предупредили о риске крупнейшего землетрясения в США

Авторы «Позолоченного века» и «И просто так» создадут сериал «Дэвенпорты» об Америке 1910-х

Фото: krystabelle_reads

Исполнительный продюсер «И просто так» Сьюзан Фейлс-Хилл и шоураннер «Позолоченного века» Соня Уорфилд созадут сериал «Дэвенпорты» для стримингового сервиса Prime Video. Об этом сообщил Deadline.

Кинематографистки напишут сценарий и станут исполнительным и продюсерами проекта, который разработают Amazon MGM Studios, Warner Bros. Television и Alloy Entertainment. Сопродюсером шоу станет также Лесли Моргенштейн.

В основу сериала ляжет роман Кристал Маркис, действие которого разворачивается в 1910 годы в Америке. В центре истории оказываются Дэвенпорты — одна из немногих авроамериканских семей, достигших богатства и статуса.

Дэвенпорты преуспели благодаря предприимчивости главы клана — бывшего раба Уильяма Дэвенпорта. Теперь его дочери Оливия и Хелен, а также их друзья ищут свой путь в окружении слуг, хрустальных люстр и бесконечных вечеринок — и находят любовь, в том числе там, где им это не положено.

Экранизация в данный момент находится в разработке. Когда начнутся съемки проекта и какие артисты примут в нем участие, пока неизвестно.

Уорфилд — номинантка на премию «Эмми». Среди ее работ, помимо «Позолоченного века», — шоу «Уилл и Грейс» и «Игра». Фейлс-Хилл известна по многолетней, растянувшейся на несколько десятилетий работой над сценариями телепроектов. В течение 28 лет она была шоураннером ситкома «Другой мир».

Компания Alloy Entertainment выпустила на экраны уже немало проектов, основанных на книгах, в том числе «Ты», «Сплетница», «Дневники вампира», «Милые обманщицы», «Сотня». Также в ее каталоге — фильмы по романам «Пурпурные сердца» и «И не подумай прийти на мою бат-мицву».

Расскажите друзьям