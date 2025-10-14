Авторы «Позолоченного века» и «И просто так» создадут сериал «Дэвенпорты» об Америке 1910-х

Дэвенпорты преуспели благодаря предприимчивости главы клана — бывшего раба Уильяма Дэвенпорта. Теперь его дочери Оливия и Хелен, а также их друзья ищут свой путь в окружении слуг, хрустальных люстр и бесконечных вечеринок — и находят любовь, в том числе там, где им это не положено.