Авторы «Позолоченного века» и «И просто так» создадут сериал «Дэвенпорты» об Америке 1910-х

Исполнительный продюсер «И просто так» Сьюзан Фейлс-Хилл и шоураннер «Позолоченного века» Соня Уорфилд созадут сериал «Дэвенпорты» для стримингового сервиса Prime Video. Об этом сообщил Deadline.
Кинематографистки напишут сценарий и станут исполнительным и продюсерами проекта, который разработают Amazon MGM Studios, Warner Bros. Television и Alloy Entertainment. Сопродюсером шоу станет также Лесли Моргенштейн.
В основу сериала ляжет роман Кристал Маркис, действие которого разворачивается в 1910 годы в Америке. В центре истории оказываются Дэвенпорты — одна из немногих авроамериканских семей, достигших богатства и статуса.
Дэвенпорты преуспели благодаря предприимчивости главы клана — бывшего раба Уильяма Дэвенпорта. Теперь его дочери Оливия и Хелен, а также их друзья ищут свой путь в окружении слуг, хрустальных люстр и бесконечных вечеринок — и находят любовь, в том числе там, где им это не положено.
Экранизация в данный момент находится в разработке. Когда начнутся съемки проекта и какие артисты примут в нем участие, пока неизвестно.
Уорфилд — номинантка на премию «Эмми». Среди ее работ, помимо «Позолоченного века», — шоу «Уилл и Грейс» и «Игра». Фейлс-Хилл известна по многолетней, растянувшейся на несколько десятилетий работой над сценариями телепроектов. В течение 28 лет она была шоураннером ситкома «Другой мир».
Компания Alloy Entertainment выпустила на экраны уже немало проектов, основанных на книгах, в том числе «Ты», «Сплетница», «Дневники вампира», «Милые обманщицы», «Сотня». Также в ее каталоге — фильмы по романам «Пурпурные сердца» и «И не подумай прийти на мою бат-мицву».