Дастин Хоффман, Брендан Фрейзер и Билл Мюррей снимутся в новом фильме Энди Гарсии

Фото: GQ/Youtube

Американский актер и режиссер Энди Гарсиа, известный по фильму «Потерянный город», поставит фильм-нуар «Бриллиант», над которым он работал в течение последних почти 15 лет. Об этом сообщил Deadline.

В картине снимутся Дастин Хоффман («Человек дождя»), Билл Мюррей («Трудности перевода»), Вики Крипс («Призрачная нить») и Брендан Фрейзер («Кит»). Сам Гарсиа также появится на экране.

Кроме того, в проекте поучаствуют Розмари ДеВитт («Ла-Ла Ленд»), Демиан Бичир («Омерзительная восьмерка»), Дэнни Хьюстон («Наследники»), ЛаТаня Ричардсон Джексон («Последние дни Птолемея Грея»), Юл Васкес («Разделение»), Роберт Патрик («Терминатор 2») и Рэйчел Тикотин («Гнев»).

Фильм расскажет о Джо Даймонде — человеке вне времени с травмирующим прошлым и сверхъестественной способностью раскрывать преступления. Используя остроумие и наблюдательность, он докапывается до истины. 

Съемки ленты уже начались, они проходят в Лос-Анджелесе. Продюсерами проекта выступают Джай Стефан, Фрэнк Манкузо-мл., исполнительными продюсерами — Джон Ан, Венди Ли, Марко Вичини и Фернандо Цай.

Я работаю над этой историей почти 15 лет. Для фильмов независимого кино это обычное дело. Истории нужно время, чтобы раскрыться. Они преследуют тебя, пока ты продолжаешь над ними работать. Когда они готовы, в своё время, боги кино открывают окно возможностей.
Энди Гарсия

«Возможно, мы истощаем их своим упорством. Поэтому они сдаются и благословляют тебя этим выдающимся актёрским составом, чтобы рассказать твою историю. Мечты иногда сбываются. Как говорит Джо Даймонд, главный герой нашей истории: „Мечты — это способ сбежать от реальности, если только эти мечты не являются твоей реальностью“», — поделился Гарсия. 

