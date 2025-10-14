Дастин Хоффман, Брендан Фрейзер и Билл Мюррей снимутся в новом фильме Энди Гарсии

Я работаю над этой историей почти 15 лет. Для фильмов независимого кино это обычное дело. Истории нужно время, чтобы раскрыться. Они преследуют тебя, пока ты продолжаешь над ними работать. Когда они готовы, в своё время, боги кино открывают окно возможностей.

Энди Гарсия