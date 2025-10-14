Дастин Хоффман, Брендан Фрейзер и Билл Мюррей снимутся в новом фильме Энди Гарсии

Американский актер и режиссер Энди Гарсиа, известный по фильму «Потерянный город», поставит фильм-нуар «Бриллиант», над которым он работал в течение последних почти 15 лет. Об этом сообщил Deadline.
В картине снимутся Дастин Хоффман («Человек дождя»), Билл Мюррей («Трудности перевода»), Вики Крипс («Призрачная нить») и Брендан Фрейзер («Кит»). Сам Гарсиа также появится на экране.
Кроме того, в проекте поучаствуют Розмари ДеВитт («Ла-Ла Ленд»), Демиан Бичир («Омерзительная восьмерка»), Дэнни Хьюстон («Наследники»), ЛаТаня Ричардсон Джексон («Последние дни Птолемея Грея»), Юл Васкес («Разделение»), Роберт Патрик («Терминатор 2») и Рэйчел Тикотин («Гнев»).
Фильм расскажет о Джо Даймонде — человеке вне времени с травмирующим прошлым и сверхъестественной способностью раскрывать преступления. Используя остроумие и наблюдательность, он докапывается до истины.
Съемки ленты уже начались, они проходят в Лос-Анджелесе. Продюсерами проекта выступают Джай Стефан, Фрэнк Манкузо-мл., исполнительными продюсерами — Джон Ан, Венди Ли, Марко Вичини и Фернандо Цай.
«Возможно, мы истощаем их своим упорством. Поэтому они сдаются и благословляют тебя этим выдающимся актёрским составом, чтобы рассказать твою историю. Мечты иногда сбываются. Как говорит Джо Даймонд, главный герой нашей истории: „Мечты — это способ сбежать от реальности, если только эти мечты не являются твоей реальностью“», — поделился Гарсия.