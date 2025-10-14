Рэйчел МакАдамс застревает с ненавистным боссом на острове в трейлере «Пришлите помощь»

На ютуб-канале 20th Century Studios опубликовали трейлер фильма «Пришлите помощь» («Send Help»), который выйдет в зарубежный кинопрокат 30 января.
Фильм, который срежиссировал Сэм Рэйми, описывается как «мрачно-комедийный психологический триллер». Он расскажет о Линде Лиддл и ее невыносимом начальнике Брэдли Престоне.
По сюжету, герои в исполнении Рэйчел Макадамс и Дилана О’Брайена однажды отправляются в рабочую поездку на частном самолете. Борт терпит крушение — и Линда обнаруживает себя наедине с Брэдли на необитаемом острове.
Коллегам предстоит преодолевать разногласия и учиться по-настоящему работать вместе, чтобы выжить. Как утверждает синопсис фильма, зрителей ожидает «тревожная и мрачная юмористическая битва воли и ума».
«Я всегда любил истории, где интересные, динамичные персонажи доводятся до крайностей. В нашей истории смена власти создает эскалацию ситуации, полную неожиданных поворотов и напряжения», — прокомментировал Рэйми.
Кинематографист спродюсировал «Пришлите помощь» совместно с Зайнабом Азизи и Джеем Джеем Хуком. Сценарий фильма написали Дэмиан Шеннон и Марк Свифт, музыку к картине создал Дэнни Эльфман.