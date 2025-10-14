Исследование: 41% россиян не хотят праздновать свои дни рождения

41% россиян не хотят устраивать шумные торжества на день рождения и предпочитают им отдых. Об этом узнал медиахолдинг Rambler& Co, который провел в октябре опрос среди более чем 111 тыс. интернет-пользователей.
Исследование показало, что для каждого пятого праздник связан со стрессом. 17% респондентов заявили, что не отмечают день рождения. 12% готовы это делать, тольео если торжество организуют за них.
С нетерпением ожидают дней рождения только 10% россиян. При этом лишь 6% участников опроса чувствуют себя в собственную годовщину так, будто это лучший день в году.
Более половины респондентов (51%) предпочитают в праздник собраться с близкими на семейный ужин. Каждый десятый хотел бы провести день рождения наедине с собой. 8% мечтают о путешествии, 5% — о вечеринке с друзьями, 1% — о свидании.
К офисным поздравлениям почти половина россиян (42%) относятся неоднозначно. 18% участников опроса признались, что стараются не работать в свой праздник. 33% отметили, что праздник в коллективе улучшает командый дух.
Треть россиян (35%) рассказали, что не размышляют об итогах прожитого года и находятся в день рождения в спокойном расположении духа. Но многим очередной рубеж дается нелегко. 14% опрошенных вовсе не любят дни рождения с детства.
С возрастом любовь к дням рождения исчезает. Хотя 53% считают возрастные кризисы естественными этапами жизни, 22% людей тревожит, что они не успели все, чего хотели.