Исследование: 41% россиян не хотят праздновать свои дни рождения

Актер Алек Болдуин и его брат врезались в дерево на кинофестивале в Хэмптоне
Рэйчел МакАдамс застревает с ненавистным боссом на острове в трейлере «Пришлите помощь»
Джеймс Нортон сыграет менеджера The Beatles в кинопроекте Сэма Мендеса
Кайли Дженнер выпустила первый музыкальный трек вместе с Terror Jr
Клоун Пеннивайз в финальном трейлере «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Создательница «Кей-поп-охотниц на демонов» выступила против лайв-экшн-версии
Наоми Уоттс получила звезду на Аллее Славы в Голливуде
Еще пятеро детей из США обвинили Майкла Джексона в насилии
В Индии арестованный мужчина украл деньги со счета тюрьмы, чтобы оплатить себе залог
Вышел первый тизер сериала «Amadeus» с Уиллом Шарпом в роли Моцарта
Яакко Охтонен сыграет Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых»
Slipknot подтвердили, что работают над новым альбомом
Сотни жителей Афин протестуют против введения 13-часового рабочего дня
Apple TV показал трейлер «Семейного плана-2» с Марком Уолбергом. Комедия выйдет 21 ноября
Набор LEGO помог миллиону детей преодолеть страх перед МРТ
Новорижское шоссе свяжут с Одинцово новой платной трассой
В Сеуле построят первый гражданский ядерный бункер
В Японии задержали мужчину, который два года бесплатно питался за счет сервисов доставки
Элизабет Олсен попадает в загробный мир в новом трейлере «Вечности»
На Алтае запретят продажу алкоголя по выходным и праздникам
Мужчина купил на маркетплейсе игровой системный блок, а потом отсудил у продавца 300 тыс. рублей
Продолжение «Волшебного участка» стартует 6 ноября. Смотрим новый трейлер
В ресторане «Сыроварня» пламя на столе приняли за спецэффект
«Тело Константина Барагозина захватила голограмма»: вышел трейлер второго сезона «Кибердеревни»
Трек Кендрика Ламара «Not Like Us» снова взлетел в чартах после отклонения иска Дрейка к Universal
Сейсмологи предупредили о риске крупнейшего землетрясения в США
Москвичи чаще всего обращаются за психологической помощью из‑за потери смысла жизни
Вышел новый тизер-трейлер финального сезона «Вампиров средней полосы»

Исследование: 41% россиян не хотят праздновать свои дни рождения

Фото: Hedi Alija/Unsplash

41% россиян не хотят устраивать шумные торжества на день рождения и предпочитают им отдых. Об этом узнал медиахолдинг Rambler& Co, который провел в октябре опрос среди более чем 111 тыс. интернет-пользователей.

Исследование показало, что для каждого пятого праздник связан со стрессом. 17% респондентов заявили, что не отмечают день рождения. 12% готовы это делать, тольео если торжество организуют за них.

С нетерпением ожидают дней рождения только 10% россиян. При этом лишь 6% участников опроса чувствуют себя в собственную годовщину так, будто это лучший день в году.

Более половины респондентов (51%) предпочитают в праздник собраться с близкими на семейный ужин. Каждый десятый хотел бы провести день рождения наедине с собой. 8% мечтают о путешествии, 5% — о вечеринке с друзьями, 1% — о свидании.

К офисным поздравлениям почти половина россиян (42%) относятся неоднозначно. 18% участников опроса признались, что стараются не работать в свой праздник. 33% отметили, что праздник в коллективе улучшает командый дух.

Треть россиян (35%) рассказали, что не размышляют об итогах прожитого года и находятся в день рождения в спокойном расположении духа. Но многим очередной рубеж дается нелегко. 14% опрошенных вовсе не любят дни рождения с детства.

С возрастом любовь к дням рождения исчезает. Хотя 53% считают возрастные кризисы естественными этапами жизни, 22% людей тревожит, что они не успели все, чего хотели.

Расскажите друзьям