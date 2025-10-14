Джеймс Нортон сыграет менеджера The Beatles в кинопроекте Сэма Мендеса

Английский актер Джеймс Нортон, известный по фильмам «Уильям Тернер» и «Увиденное и услышанное», сыграет менеджера The Beatles Брайана Эпштейна в кинопроекте Сэма Мендеса. Об этом сообщил Variety.
Эпштейна часто называли пятым участником легендарной группы. Он познакомился с «ливерпульской четверкой» в 1961 году и помог музыкантам стать мировым феноменом. Эпштейн работал с квартетом вплоть до своей смерти в 1967 году, он скончался от передозировки наркотиков в возрасте 32 лет.
Мендес снимет четыре фильма, каждый из которых будет посвящен одному из членов The Beatles. Все четыре картин выйдут в кинопрокат в апреле 2028 года, их выпустит Sony Pictures.
Пола Маккартни в лентах сыграет Пол Мескал. Роли Джона Леннона, Джорджа Харрисона и Ринго Старра достанутся Харрису Дикинсону, Джозефу Куинну и Барри Кеогану соответственно.
В масштабном проекте появятся также Сирша Ронан, Миа МакКенна-Брюс, Анна Саваи и Эйми Ли Вуд.