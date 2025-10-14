Джеймс Нортон сыграет менеджера The Beatles в кинопроекте Сэма Мендеса

Эпштейна часто называли пятым участником легендарной группы. Он познакомился с «ливерпульской четверкой» в 1961 году и помог музыкантам стать мировым феноменом. Эпштейн работал с квартетом вплоть до своей смерти в 1967 году, он скончался от передозировки наркотиков в возрасте 32 лет.