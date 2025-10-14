Кайли Дженнер выпустила первый музыкальный трек вместе с Terror Jr

Актер Алек Болдуин и его брат врезались в дерево на кинофестивале в Хэмптоне
Клоун Пеннивайз в финальном трейлере «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Создательница «Кей-поп-охотниц на демонов» выступила против лайв-экшн-версии
Наоми Уоттс получила звезду на Аллее Славы в Голливуде
Еще пятеро детей из США обвинили Майкла Джексона в насилии
В Индии арестованный мужчина украл деньги со счета тюрьмы, чтобы оплатить себе залог
Вышел первый тизер сериала «Amadeus» с Уиллом Шарпом в роли Моцарта
Яакко Охтонен сыграет Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых»
Slipknot подтвердили, что работают над новым альбомом
Сотни жителей Афин протестуют против введения 13-часового рабочего дня
Apple TV показал трейлер «Семейного плана-2» с Марком Уолбергом. Комедия выйдет 21 ноября
Набор LEGO помог миллиону детей преодолеть страх перед МРТ
Новорижское шоссе свяжут с Одинцово новой платной трассой
В Сеуле построят первый гражданский ядерный бункер
В Японии задержали мужчину, который два года бесплатно питался за счет сервисов доставки
Элизабет Олсен попадает в загробный мир в новом трейлере «Вечности»
На Алтае запретят продажу алкоголя по выходным и праздникам
Мужчина купил на маркетплейсе игровой системный блок, а потом отсудил у продавца 300 тыс. рублей
Продолжение «Волшебного участка» стартует 6 ноября. Смотрим новый трейлер
В ресторане «Сыроварня» пламя на столе приняли за спецэффект
«Тело Константина Барагозина захватила голограмма»: вышел трейлер второго сезона «Кибердеревни»
Трек Кендрика Ламара «Not Like Us» снова взлетел в чартах после отклонения иска Дрейка к Universal
Сейсмологи предупредили о риске крупнейшего землетрясения в США
Москвичи чаще всего обращаются за психологической помощью из‑за потери смысла жизни
Вышел новый тизер-трейлер финального сезона «Вампиров средней полосы»
Средняя цена упаковки лекарств в России превысила 400 рублей
Второй сезон «Пингвинов моей мамы» выйдет осенью. Смотрим первый трейлер
Минприроды предложило запретить россиянам заводить собак и кошек без разрешения властей

Кайли Дженнер выпустила первый музыкальный трек вместе с Terror Jr

Американская телезвезда Кайли Дженнер, известная по реалити-шоу «Семейство Кардашьян», выпустила первый музыкальный трек совместно с дуэтом Terror Jr. Песня «Fourth Strike» появилась на ютуб-канале девушки.

Кайли записала вокальную партию песни, которая стала продолжением композиции «3 Strikes». Ее Terror Jr создали почти 10 лет назад для рекламной кампании бренда Kylie Cosmetics.

В песне Дженнер показала свои возможности в том числе в рэпе. Кайли выпустила трек под сценическим именем King Kylie. King Kylie — дерзкое альтер эго модели, впервые представленное в 2014 году.

Видео: Kylie Jenner/YouTube

Группа Terror Jr состоит из вокалистки Лизы Витале и Дэвида Кампы Бенджамина Сингер-Вайна (Феликс Сноу покинул группу в конце 2017 года). «3 Strikes» стала первой композицией коллектива.

Некоторое время поклонники Дженнер считали, что она солистка Terror Jr. Однако позднее Кайли опровергла эти слухи, заявив, что не имеет никакого отношения к музыкальной индустрии. Имена участников Terror Jr стали известны в конце 2016 года после выхода дебютного мини-альбома «Bob City».

Расскажите друзьям