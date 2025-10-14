Кайли Дженнер выпустила первый музыкальный трек вместе с Terror Jr

Некоторое время поклонники Дженнер считали, что она солистка Terror Jr. Однако позднее Кайли опровергла эти слухи, заявив, что не имеет никакого отношения к музыкальной индустрии. Имена участников Terror Jr стали известны в конце 2016 года после выхода дебютного мини-альбома «Bob City».