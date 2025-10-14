Кайли Дженнер выпустила первый музыкальный трек вместе с Terror Jr

Американская телезвезда Кайли Дженнер, известная по реалити-шоу «Семейство Кардашьян», выпустила первый музыкальный трек совместно с дуэтом Terror Jr. Песня «Fourth Strike» появилась на ютуб-канале девушки.
Кайли записала вокальную партию песни, которая стала продолжением композиции «3 Strikes». Ее Terror Jr создали почти 10 лет назад для рекламной кампании бренда Kylie Cosmetics.
В песне Дженнер показала свои возможности в том числе в рэпе. Кайли выпустила трек под сценическим именем King Kylie. King Kylie — дерзкое альтер эго модели, впервые представленное в 2014 году.
Группа Terror Jr состоит из вокалистки Лизы Витале и Дэвида Кампы Бенджамина Сингер-Вайна (Феликс Сноу покинул группу в конце 2017 года). «3 Strikes» стала первой композицией коллектива.
Некоторое время поклонники Дженнер считали, что она солистка Terror Jr. Однако позднее Кайли опровергла эти слухи, заявив, что не имеет никакого отношения к музыкальной индустрии. Имена участников Terror Jr стали известны в конце 2016 года после выхода дебютного мини-альбома «Bob City».