Наоми Уоттс получила звезду на Аллее Славы в Голливуде

Фото: Variety/Getty Images

Британская актриса Наоми Уоттс, звезда «Малхолланд-драйва» и «Невозможного», получила звезду на Аллее Славы в Голливуде. Об этом написала USA Today.

На церемонии открытия звезды присутствовали, помимо самой Уоттс, Джек Блэк и Эдвард Нортон. Также мероприятие посетили Райан Мерфи, Сара Полсон, Ниси Нэш и Кайл МакЛоклен. Кинематографисты поздравили коллегу.

Уоттс заявила на церемонии, что ее переполняет чувство благодарности. Актриса выделила трех человек, которые особенно повлияли на ее жизнь: ее маму, режиссера Дэвида Линча и телепродюсера Райана Мерфи.

Уоттс вспомнила, как мама развивала ее воображение и привела ее в театр, а Линч и его кастинг-директор Джоанна Рей предотвратили уход актрисы из профессии. Артистка поблагодарила своих агентов, менеджеров и других членов своей команды, а также режиссера Алехандро Иньярриту за «две невероятные роли».

