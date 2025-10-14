Еще пятеро детей из США обвинили Майкла Джексона в насилии

Касио отмечают, что Джексон «ухаживал» за ними, «промывал мозги» и «жестоко манипулировал», заставляя поверить, что каждый из них был «особенным» для него. «В течение многих лет Майкл культивировал у семьи Касио зависимость и страх, заставляя детей верить, что у них нет иного выбора, кроме как подчиниться. Последствия такого воспитания сохранялись и во взрослой жизни, формируя у истцов глубоко укоренившееся убеждение, что любое высказывание будет расценено как предательство», — говорится в материалах дела.