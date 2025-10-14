Еще пятеро детей из США обвинили Майкла Джексона в насилии

Четверо братьев и сестра из семьи Касио подали в суд на Майкла Джексона. Истцы утверждают, что более 25 лет подвергались насилию со стороны музыканта, пишет Daily Mail.
Джексон познакомился с главой семейства Домиником в 1984 году. Тогда у Доминика и его жены Конни было двое сыновей, пяти и трех лет. Позже у них родилось еще трое детей: два мальчика и девочка.
Со временем Джексон начал регулярно посещать дом Касио в Нью-Джерси, он ходил с членами семьи по магазинам и несколько раз ездил в Диснейленд. Дети Касио часто приезжали на ранчо Джексона Неверленд в Калифорнии.
Старший сын Фрэнк Касио работал личным ассистентом Джексона. Он неоднократно защищал певца, когда в 1993 и 2005 годах его обвиняли в насилии над детьми. В 2011 году Фрэнк даже написал книгу «Мой друг Майкл: обычная дружба с необыкновенным человеком».
После выхода документального фильма «Покидая Неверленд» все пятеро детей изменили свою позицию и обратились с иском. Они отмечают, что каждый из них сначала считал себя единственной жертвой, но со временем осознал систематический характер происходившего.
«Когда они все поняли, что происходит, это было самым травмирующим событием. Их история — просто безумие», — подчеркнул источник, знакомый с делом. Он добавил, что это дело станет «кошмаром» для наследников Джексона из-за серьезности претензий.
Касио отмечают, что Джексон «ухаживал» за ними, «промывал мозги» и «жестоко манипулировал», заставляя поверить, что каждый из них был «особенным» для него. «В течение многих лет Майкл культивировал у семьи Касио зависимость и страх, заставляя детей верить, что у них нет иного выбора, кроме как подчиниться. Последствия такого воспитания сохранялись и во взрослой жизни, формируя у истцов глубоко укоренившееся убеждение, что любое высказывание будет расценено как предательство», — говорится в материалах дела.
Согласно заявлению, в январе 2020 года Касио согласились на конфиденциальное урегулирование вопроса, чтобы защитить семью Джексона. За это им должны были выплатить 13 млн фунтов стерлингов (более 1 млрд рублей). Соглашение включало также строгое выполнение условий, касающихся «нераспространения унижения чести и достоинства», и пункт, требующий рассмотрения всех споров в частном порядке.
Адвокаты Касио утверждают, что молчание детей было достигнуто путем принуждения и обмана. По истечении пяти лет Касио заявили, что требуют 160 млн фунтов стерлингов, что положило начало судебному разбирательству, которое до сих пор было в значительной степени засекречено.
18 марта на британском телеканале Channel 4 вышел фильм «Покидая Неверленд-2: Пережить Майкла Джексона». Он рассказал о попытках героев первой ленты получить компенсацию за предполагаемые преступления известного музыканта.