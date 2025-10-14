Актер Алек Болдуин и его брат врезались в дерево на кинофестивале в Хэмптоне
Создательница «Кей-поп-охотниц на демонов» выступила против лайв-экшн-версии

Фото: Netflix

Постановщица анимационного фильма Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» Мэгги Кан заявила, что не поддерживает идею создания лайв-экшн-ремейка картины.

«В анимации идеально сочетаются юмор и настроение истории. Мне сложно представить этих героинь в живом мире: все выглядело бы слишком приземленно. Для меня это просто не сработает», — сказала она.

Сорежиссер Крис Аппельханц поддержал ее позицию: «Прелесть анимации в том, что она позволяет соединять несовместимое. В этом и есть магия мультфильмов: ты можешь раздвигать границы возможного. Когда аниме адаптируют в лайв-экшн, часто это выглядит неестественно».

Фильм рассказывает о кей-поп-звездах, которые по ночам сражаются с демонами. Он стал сенсацией стриминга, побив рекорды просмотров и собрав 20 млн долларов за выходные благодаря караоке-показам по всему миру.

Сейчас авторы ленты готовят анимированный сиквел, но обещают не торопиться и сделать продолжение только в том случае, если оно будет «достойно оригинала».

