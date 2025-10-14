В Индии арестованный мужчина украл деньги со счета тюрьмы, чтобы оплатить себе залог

Мошенничество вскрылось только год и четыре месяца спустя. Тогда начальник тюрьмы Адитья Кумар Сингх заметил подозрительное снятие 2600 рупий. Он спросил старшего бухгалтера, но тот ничего не знал о пропаже денег.