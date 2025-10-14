В Индии арестованный мужчина украл деньги со счета тюрьмы, чтобы оплатить себе залог

В Индии мужчина, обвиняемый в убийстве жены, украл деньги со счета тюрьмы, чтобы оплатить залог за свое освобождение. Об этом написал Times of India.
Рамджит Ядав Ядав с помощью другого заключенного и двух сотрудников тюрьмы перевел себе 30 лакхов рупий (почти 27 тыс. рублей). Этого хватило, чтобы индийца освободили.
Мошенничество вскрылось только год и четыре месяца спустя. Тогда начальник тюрьмы Адитья Кумар Сингх заметил подозрительное снятие 2600 рупий. Он спросил старшего бухгалтера, но тот ничего не знал о пропаже денег.
Администрация тюрьмы проверила выписки со счета и провела внутреннее расследование. Оно выявило виновных, которые помогали Ядаву и подделывали подпись начальника тюрьмы на чеках. Всех четверых мошенников задержали.