Яакко Охтонен сыграет Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых»

Актер Алек Болдуин и его брат врезались в дерево на кинофестивале в Хэмптоне
Умер звезда неосоула D’Angelo
Вышел первый тизер сериала «Amadeus» с Уиллом Шарпом в роли Моцарта
Slipknot подтвердили, что работают над новым альбомом
Сотни жителей Афин протестуют против введения 13-часового рабочего дня
Apple TV показал трейлер «Семейного плана-2» с Марком Уолбергом. Комедия выйдет 21 ноября
Набор LEGO помог миллиону детей преодолеть страх перед МРТ
Новорижское шоссе свяжут с Одинцово новой платной трассой
В Сеуле построят первый гражданский ядерный бункер
В Японии задержали мужчину, который два года бесплатно питался за счет сервисов доставки
Элизабет Олсен попадает в загробный мир в новом трейлере «Вечности»
На Алтае запретят продажу алкоголя по выходным и праздникам
Мужчина купил на маркетплейсе игровой системный блок, а потом отсудил у продавца 300 тыс. рублей
Продолжение «Волшебного участка» стартует 6 ноября. Смотрим новый трейлер
В ресторане «Сыроварня» пламя на столе приняли за спецэффект
«Тело Константина Барагозина захватила голограмма»: вышел трейлер второго сезона «Кибердеревни»
Трек Кендрика Ламара «Not Like Us» снова взлетел в чартах после отклонения иска Дрейка к Universal
Сейсмологи предупредили о риске крупнейшего землетрясения в США
Москвичи чаще всего обращаются за психологической помощью из‑за потери смысла жизни
Вышел новый тизер-трейлер финального сезона «Вампиров средней полосы»
Средняя цена упаковки лекарств в России превысила 400 рублей
Второй сезон «Пингвинов моей мамы» выйдет осенью. Смотрим первый трейлер
Минприроды предложило запретить россиянам заводить собак и кошек без разрешения властей
Кот отправился в путешествие с семьей на крыше фургона. Его заметили лишь спустя 160 километров
В Дортмунде украли самый вонючий цветок в мире
Космо Джарвис и Томасин МакКензи сыграют в «The Uprising» с Эндрю Гарфилдом
Экс-президент Франции Николя Саркози отправится в тюрьму через несколько дней
Милли Бобби Браун и Рейчел Броснахан разработают сериал «Призма»

Яакко Охтонен сыграет Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых»

Фото: Lionsgate

Яакко Охтонен («Последнее королевство») и Мариела Гаррига («Миссия: невыполнима. Смертельная расплата») получили главные роли в продолжении «Страстей Христовых» Мела Гибсона 2004 года. Об этом пишет Variety.

Актеры заменят Джеймса Кэвизела и Монику Беллуччи и сыграют Иисуса Христа и Марию Магдалину. В фильме также снимутся Кася Смутняк («Домина»), Пьерлуиджи Пазино («Закон Лидии Поэт»), Риккардо Скамарчо («Джон Уик-2») и Руперт Эверетт («Черное зеркало»).

Съемки ленты «Страсти Христовы: Воскрешение» начались на прошлой неделе на римской студии Cinecittà. Основной локацией съемок станет обширный новый комплекс Studio 22 компании Cinecittà.

Ранее сообщалось, что фильм будет сниматься в древнем южноитальянском городе Матера. Ожидается, что Гибсон будет снимать сиквел и в других древних южноитальянских сельских местностях, включая Джинозу, Гравину-ди-Латерцу и Альтамуру.

Первая часть двухсерийного фильма «Страсти Христовы: Воскрешение» выйдет 26 марта 2027 года. Вторая появится через 40 дней, 6 мая 2027 года.

Фильм «Страсти Христовы» рассказывает о последних двенадцати часах жизни Иисуса Христа. Он вышел в 2004 году и получил три номинации на премию «Оскар».

Расскажите друзьям