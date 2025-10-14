Яакко Охтонен сыграет Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых»

Яакко Охтонен («Последнее королевство») и Мариела Гаррига («Миссия: невыполнима. Смертельная расплата») получили главные роли в продолжении «Страстей Христовых» Мела Гибсона 2004 года. Об этом пишет Variety.
Актеры заменят Джеймса Кэвизела и Монику Беллуччи и сыграют Иисуса Христа и Марию Магдалину. В фильме также снимутся Кася Смутняк («Домина»), Пьерлуиджи Пазино («Закон Лидии Поэт»), Риккардо Скамарчо («Джон Уик-2») и Руперт Эверетт («Черное зеркало»).
Съемки ленты «Страсти Христовы: Воскрешение» начались на прошлой неделе на римской студии Cinecittà. Основной локацией съемок станет обширный новый комплекс Studio 22 компании Cinecittà.
Ранее сообщалось, что фильм будет сниматься в древнем южноитальянском городе Матера. Ожидается, что Гибсон будет снимать сиквел и в других древних южноитальянских сельских местностях, включая Джинозу, Гравину-ди-Латерцу и Альтамуру.
Первая часть двухсерийного фильма «Страсти Христовы: Воскрешение» выйдет 26 марта 2027 года. Вторая появится через 40 дней, 6 мая 2027 года.
Фильм «Страсти Христовы» рассказывает о последних двенадцати часах жизни Иисуса Христа. Он вышел в 2004 году и получил три номинации на премию «Оскар».