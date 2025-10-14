Вышел первый тизер сериала «Amadeus» с Уиллом Шарпом в роли Моцарта

Британский телеканал Sky показал первый тизер сериала «Amadeus». Премьера состоится в декабре.
В нем звезда «Белого Лотоса» Уилл Шарп предстал в образе Вольфганга Амадея Моцарта. Напарником Шарпа по экрану стал Пол Беттани, известный по сериалу «Ванда/Вижн».
Он сыграл Антонио Сальери, композитора, терзаемого завистью к молодому сопернику. Роль Констанцы Вебер, супруги Моцарта, исполнила Габриэль Криви («В моей коже»).
Сценарий написал Джо Бартон, вдохновившись пьесой Питера Шаффера, удостоенной множества наград. В сериале переосмысляется противостояние двух великих музыкантов, где зависть Сальери перерастает в губительную одержимость.
Проект создан студиями Two Cities Television и Sky Studios, режиссерами выступают Джулиан Фарино («Долг/стыд») и Алиса Сибрайт («Хлоя»).