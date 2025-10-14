Сотни жителей Афин протестуют против введения 13-часового рабочего дня

В Афинах начались масштабные протесты против 13-часового рабочего дня. Об этом написал ТАСС.
На центральных площадях города собрались сотни людей. Они откликнулись на призыв Высшего совета профсоюза госсектора Греции, который выступил против нового законопроекта.
Его выдвинуло Министерство труда и соцзащиты. Ведомство предложило в том числе разрешить рабочий день продолжительностью 13 часов. По мнению протестующих, люди не должны работать более чем 7 часов.
Жители Греции назвали инициативу чудовищной и призвали отправить законопроект «туда, где ему и место, — в мусорную корзину». Они также выступили за рост зарплат и улучшение трудовых прав.
«Настоящее и будущее трудящихся — это не 13-часовое рабство, а семичасовой рабочий день пять дней в неделю, коллективные трудовые договоры, достойная заработная плата, меры гигиены и безопасности на рабочем месте, социальные льготы, полное право на жизнь, которую они действительно заслуживают», — подчеркнул генсекретарь ЦК Компартии Греции Димитрис Куцумбас.
Греческие граждане анонсировали 24-часовую забастовку. Во время нее общественный транспорт Афин работает в ограниченном режиме. К примеру, метро и трамваи функционируют только до 17.00, автобусы и троллейбусы — с 9.00 до 21.00.
К протесту транспортников присоединились журналисты. Из-за этого с 11.00 до 15.00 в стране не работали телеканал ERT News и ряд других СМИ. Сайты медиа также не обновлялись. Некоторые государственные структуры также поддержали протестующих.