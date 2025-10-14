Актер Алек Болдуин и его брат врезались в дерево на кинофестивале в Хэмптоне
Slipknot подтвердили, что работают над новым альбомом

Фото: Slipknot

Барабанщик Slipknot Элой Казагранде заявил, что группа уже работает над новой музыкой.

В интервью Drummer’s Review он рассказал, что участники коллектива обмениваются идеями и проводят джем-сессии: «Мы уже работаем над новыми песнями. У нас много идей и материала, теперь нужно просто все собрать воедино».

Это будет первый релиз группы после альбома «The End So Far» (2022 года). Ранее Slipknot публиковали фрагмент композиции «Long May You Die», записанной вскоре после прихода Казагранде, но песня так и не вышла.

Недавно стало известно, что в Айове на продажу выставили дом, ставший местом съемок культового клипа Slipknot «Duality». В нем фанаты группы буквально разнесли здание на куски.

