Apple TV показал трейлер «Семейного плана-2» с Марком Уолбергом. Комедия выйдет 21 ноября

Стриминговый сервис Apple TV представил полноценный трейлер комедии «Семейный план-2», главную роль в которой сыграл Марк Уолберг. Премьера состоится 21 ноября.
В продолжении семья Морган, возглавляемая любящим отцом и бывшим наемником Дэном, отправляется на Рождество в Европу. Но идеальный отпуск идет не по плану, поскольку прошлое Дэна вновь дает о себе знать.
В сиквеле, помимо Уолберга, снялись Мишель Монахан, Кит Харингтон, Зои Коллетти и Ван Кросби. Режиссером фильма выступил Саймон Селлан Джонс, снявший и первую часть. Сценаристом стал Дэвид Коггшолл («Дитя тьмы: Первая жертва», сериал «Крик»).
Уолберг предстал в качестве продюсера проекта. Помимо него, над картиной работали Дэвид Эллисон, Дана Голдберг и Дон Грейнджер из Skydance Media, Стивен Левинсон из Municipal Pictures, Джон Г.Скотти и Селлан Джонс.
Недавно стало известно, что сервис Apple TV+ переименовали в Apple TV. Теперь платформа для просмотра фильмов и сериалов называется так же, как умный телевизор компании и его приложение. По словам представителей Apple, стрим-сервис получит «яркую новую идентичность».