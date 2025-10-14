Apple TV показал трейлер «Семейного плана-2» с Марком Уолбергом. Комедия выйдет 21 ноября

Актер Алек Болдуин и его брат врезались в дерево на кинофестивале в Хэмптоне
Умер звезда неосоула D’Angelo
Вышел первый тизер сериала «Amadeus» с Уиллом Шарпом в роли Моцарта
Яакко Охтонен сыграет Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых»
Slipknot подтвердили, что работают над новым альбомом
Сотни жителей Афин протестуют против введения 13-часового рабочего дня
Набор LEGO помог миллиону детей преодолеть страх перед МРТ
Новорижское шоссе свяжут с Одинцово новой платной трассой
В Сеуле построят первый гражданский ядерный бункер
В Японии задержали мужчину, который два года бесплатно питался за счет сервисов доставки
Элизабет Олсен попадает в загробный мир в новом трейлере «Вечности»
На Алтае запретят продажу алкоголя по выходным и праздникам
Мужчина купил на маркетплейсе игровой системный блок, а потом отсудил у продавца 300 тыс. рублей
Продолжение «Волшебного участка» стартует 6 ноября. Смотрим новый трейлер
В ресторане «Сыроварня» пламя на столе приняли за спецэффект
«Тело Константина Барагозина захватила голограмма»: вышел трейлер второго сезона «Кибердеревни»
Трек Кендрика Ламара «Not Like Us» снова взлетел в чартах после отклонения иска Дрейка к Universal
Сейсмологи предупредили о риске крупнейшего землетрясения в США
Москвичи чаще всего обращаются за психологической помощью из‑за потери смысла жизни
Вышел новый тизер-трейлер финального сезона «Вампиров средней полосы»
Средняя цена упаковки лекарств в России превысила 400 рублей
Второй сезон «Пингвинов моей мамы» выйдет осенью. Смотрим первый трейлер
Минприроды предложило запретить россиянам заводить собак и кошек без разрешения властей
Кот отправился в путешествие с семьей на крыше фургона. Его заметили лишь спустя 160 километров
В Дортмунде украли самый вонючий цветок в мире
Космо Джарвис и Томасин МакКензи сыграют в «The Uprising» с Эндрю Гарфилдом
Экс-президент Франции Николя Саркози отправится в тюрьму через несколько дней
Милли Бобби Браун и Рейчел Броснахан разработают сериал «Призма»

Apple TV показал трейлер «Семейного плана-2» с Марком Уолбергом. Комедия выйдет 21 ноября

Фото: Apple Original Films

Стриминговый сервис Apple TV представил полноценный трейлер комедии «Семейный план-2», главную роль в которой сыграл Марк Уолберг. Премьера состоится 21 ноября.

В продолжении семья Морган, возглавляемая любящим отцом и бывшим наемником Дэном, отправляется на Рождество в Европу. Но идеальный отпуск идет не по плану, поскольку прошлое Дэна вновь дает о себе знать.

Видео: Apple TV

В сиквеле, помимо Уолберга, снялись Мишель Монахан, Кит Харингтон, Зои Коллетти и Ван Кросби. Режиссером фильма выступил Саймон Селлан Джонс, снявший и первую часть. Сценаристом стал Дэвид Коггшолл («Дитя тьмы: Первая жертва», сериал «Крик»).

Уолберг предстал в качестве продюсера проекта. Помимо него, над картиной работали Дэвид Эллисон, Дана Голдберг и Дон Грейнджер из Skydance Media, Стивен Левинсон из Municipal Pictures, Джон Г.Скотти и Селлан Джонс.

Недавно стало известно, что сервис Apple TV+ переименовали в Apple TV. Теперь платформа для просмотра фильмов и сериалов называется так же, как умный телевизор компании и его приложение. По словам представителей Apple, стрим-сервис получит «яркую новую идентичность».

Расскажите друзьям