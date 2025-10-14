Новорижское шоссе свяжут с Одинцово новой платной трассой

На западе Москвы собираются построить еще одну платную дорогу — она свяжет Новорижское шоссе с Северным обходом Одинцово. Документы о концессионном соглашении уже появились на портале ГИС «Торги», обратил внимание «Коммерсант».
Новая трасса протянется на 18,6 километра. Скорость на ней будет ограничена 120 километрами в час, а в первый год работы, как ожидается, по трассе будут проезжать в среднем 23 тыс. машин в сутки. Строительство обойдется примерно в 77,5 млрд рублей и займет четыре года.
По проекту дорога пройдет по эстакаде через М-9 и через мост над Москвой-рекой. После завершения работ город получит трассу в собственность, а концессионер — право взимать плату за проезд в течение 49 лет, чтобы окупить вложения. Потенциальными инвесторами значатся АО «МИСК» и ЗАО «Лидер».
Если проект реализуют, это будет пятая платная трасса в Москве с учетом уже существующих (Московского скоростного диаметра и проспекта Багратиона) и строящихся (дорог от Ленинградского шоссе до 3-го Магистрального проезда и от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта).