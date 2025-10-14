Новорижское шоссе свяжут с Одинцово новой платной трассой

Новая трасса протянется на 18,6 километра. Скорость на ней будет ограничена 120 километрами в час, а в первый год работы, как ожидается, по трассе будут проезжать в среднем 23 тыс. машин в сутки. Строительство обойдется примерно в 77,5 млрд рублей и займет четыре года.