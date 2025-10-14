В Сеуле построят первый гражданский ядерный бункер

Актер Алек Болдуин и его брат врезались в дерево на кинофестивале в Хэмптоне
Умер звезда неосоула D’Angelo
Вышел первый тизер сериала «Amadeus» с Уиллом Шарпом в роли Моцарта
Яакко Охтонен сыграет Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых»
Slipknot подтвердили, что работают над новым альбомом
Сотни жителей Афин протестуют против введения 13-часового рабочего дня
Apple TV показал трейлер «Семейного плана-2» с Марком Уолбергом. Комедия выйдет 21 ноября
Набор LEGO помог миллиону детей преодолеть страх перед МРТ
Новорижское шоссе свяжут с Одинцово новой платной трассой
В Японии задержали мужчину, который два года бесплатно питался за счет сервисов доставки
Элизабет Олсен попадает в загробный мир в новом трейлере «Вечности»
На Алтае запретят продажу алкоголя по выходным и праздникам
Мужчина купил на маркетплейсе игровой системный блок, а потом отсудил у продавца 300 тыс. рублей
Продолжение «Волшебного участка» стартует 6 ноября. Смотрим новый трейлер
В ресторане «Сыроварня» пламя на столе приняли за спецэффект
«Тело Константина Барагозина захватила голограмма»: вышел трейлер второго сезона «Кибердеревни»
Трек Кендрика Ламара «Not Like Us» снова взлетел в чартах после отклонения иска Дрейка к Universal
Сейсмологи предупредили о риске крупнейшего землетрясения в США
Москвичи чаще всего обращаются за психологической помощью из‑за потери смысла жизни
Вышел новый тизер-трейлер финального сезона «Вампиров средней полосы»
Средняя цена упаковки лекарств в России превысила 400 рублей
Второй сезон «Пингвинов моей мамы» выйдет осенью. Смотрим первый трейлер
Минприроды предложило запретить россиянам заводить собак и кошек без разрешения властей
Кот отправился в путешествие с семьей на крыше фургона. Его заметили лишь спустя 160 километров
В Дортмунде украли самый вонючий цветок в мире
Космо Джарвис и Томасин МакКензи сыграют в «The Uprising» с Эндрю Гарфилдом
Экс-президент Франции Николя Саркози отправится в тюрьму через несколько дней
Милли Бобби Браун и Рейчел Броснахан разработают сериал «Призма»

В Сеуле построят первый гражданский ядерный бункер

Фото: Nandor Muzsik/Unplash

В Сеуле, столице Южной Кореи, появится первый бункер, предназначенный для защиты жителей от внешних ядерных, биологических или химических атак. Его собираются построить к 2028 году, пишет The Korea Herald.

Убежище разместят под многоквартирным жилым комплексом в районе Гарак-донг, на месте бывшего следственного изолятора Сондон. Площадь укрытия составит около 2100 квадратных метров, оно сможет принять до 1020 человек.

Убежище оборудуют системами вентиляции, хранения воды, водоснабжения и канализацией. Люди смогут находиться там до 14 дней. В мирное время помещение бункера будет использоваться как фитнес-центр.

По данным СМИ, ключевыми факторами, лежащими в основе проекта, стали «растущие военные угрозы со стороны Северной Кореи и нестабильность в сфере глобальной безопасности».

По информации The Korea Herald, строительство подобных убежищ стало частью городского плана «Оборона Сеула-2030». Его правительство Сеула разработало в марте 2024 года.

Расскажите друзьям