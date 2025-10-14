В Сеуле построят первый гражданский ядерный бункер

В Сеуле, столице Южной Кореи, появится первый бункер, предназначенный для защиты жителей от внешних ядерных, биологических или химических атак. Его собираются построить к 2028 году, пишет The Korea Herald.
Убежище разместят под многоквартирным жилым комплексом в районе Гарак-донг, на месте бывшего следственного изолятора Сондон. Площадь укрытия составит около 2100 квадратных метров, оно сможет принять до 1020 человек.
Убежище оборудуют системами вентиляции, хранения воды, водоснабжения и канализацией. Люди смогут находиться там до 14 дней. В мирное время помещение бункера будет использоваться как фитнес-центр.
По данным СМИ, ключевыми факторами, лежащими в основе проекта, стали «растущие военные угрозы со стороны Северной Кореи и нестабильность в сфере глобальной безопасности».
По информации The Korea Herald, строительство подобных убежищ стало частью городского плана «Оборона Сеула-2030». Его правительство Сеула разработало в марте 2024 года.