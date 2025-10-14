В Японии задержали мужчину, который два года бесплатно питался за счет сервисов доставки

Актер Алек Болдуин и его брат врезались в дерево на кинофестивале в Хэмптоне
Умер звезда неосоула D’Angelo
Вышел первый тизер сериала «Amadeus» с Уиллом Шарпом в роли Моцарта
Яакко Охтонен сыграет Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых»
Slipknot подтвердили, что работают над новым альбомом
Сотни жителей Афин протестуют против введения 13-часового рабочего дня
Apple TV показал трейлер «Семейного плана-2» с Марком Уолбергом. Комедия выйдет 21 ноября
Набор LEGO помог миллиону детей преодолеть страх перед МРТ
Новорижское шоссе свяжут с Одинцово новой платной трассой
В Сеуле построят первый гражданский ядерный бункер
Элизабет Олсен попадает в загробный мир в новом трейлере «Вечности»
На Алтае запретят продажу алкоголя по выходным и праздникам
Мужчина купил на маркетплейсе игровой системный блок, а потом отсудил у продавца 300 тыс. рублей
Продолжение «Волшебного участка» стартует 6 ноября. Смотрим новый трейлер
В ресторане «Сыроварня» пламя на столе приняли за спецэффект
«Тело Константина Барагозина захватила голограмма»: вышел трейлер второго сезона «Кибердеревни»
Трек Кендрика Ламара «Not Like Us» снова взлетел в чартах после отклонения иска Дрейка к Universal
Сейсмологи предупредили о риске крупнейшего землетрясения в США
Москвичи чаще всего обращаются за психологической помощью из‑за потери смысла жизни
Вышел новый тизер-трейлер финального сезона «Вампиров средней полосы»
Средняя цена упаковки лекарств в России превысила 400 рублей
Второй сезон «Пингвинов моей мамы» выйдет осенью. Смотрим первый трейлер
Минприроды предложило запретить россиянам заводить собак и кошек без разрешения властей
Кот отправился в путешествие с семьей на крыше фургона. Его заметили лишь спустя 160 километров
В Дортмунде украли самый вонючий цветок в мире
Космо Джарвис и Томасин МакКензи сыграют в «The Uprising» с Эндрю Гарфилдом
Экс-президент Франции Николя Саркози отправится в тюрьму через несколько дней
Милли Бобби Браун и Рейчел Броснахан разработают сериал «Призма»

В Японии задержали мужчину, который два года бесплатно питался за счет сервисов доставки

Фото: Idel Fernando/Unsplash

В Японии задержали мужчину, который два года бесплатно питался за счет сервисов доставки, сделав 1095 заказов на сумму 3,7 млн иен (2,1 млн рублей). Об этом пишет South China Morning Post. Его обвиняют в мошенничестве.

Японец выбирал бесконтактную оплату и жаловался, что еду не привезли, после чего получал возврат денег. Всего он создал 124 аккаунта, для того чтобы обводить вокруг пальца сервисы доставки.

Одна из последних махинаций произошла 30 июля, когда парень создал новую учетную запись в приложении Demae-can, используя вымышленные имя и адрес. Хотя мороженое и куриные стейки, которые он заказал, были доставлены, заказчик сообщил об отсутствии еды. В тот же день он получил возмещение.

Недавно в США курьер прошел почти километр через метель и сугробы, чтобы доставить пиццу, но в качестве чаевых получил всего 2 доллара. Это заметил местный полицейский, который поделился подвигом парня в тиктоке. Пользователи собрали для доставщика 40 тыс. долларов.

Расскажите друзьям