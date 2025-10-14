В Японии задержали мужчину, который два года бесплатно питался за счет сервисов доставки, сделав 1095 заказов на сумму 3,7 млн иен (2,1 млн рублей). Об этом пишет South China Morning Post. Его обвиняют в мошенничестве.
Японец выбирал бесконтактную оплату и жаловался, что еду не привезли, после чего получал возврат денег. Всего он создал 124 аккаунта, для того чтобы обводить вокруг пальца сервисы доставки.
Одна из последних махинаций произошла 30 июля, когда парень создал новую учетную запись в приложении Demae-can, используя вымышленные имя и адрес. Хотя мороженое и куриные стейки, которые он заказал, были доставлены, заказчик сообщил об отсутствии еды. В тот же день он получил возмещение.
