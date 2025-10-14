Актер Алек Болдуин и его брат врезались в дерево на кинофестивале в Хэмптоне

Вышел первый тизер сериала «Amadeus» с Уиллом Шарпом в роли Моцарта
Яакко Охтонен сыграет Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых»
Slipknot подтвердили, что работают над новым альбомом
Сотни жителей Афин протестуют против введения 13-часового рабочего дня
Apple TV показал трейлер «Семейного плана-2» с Марком Уолбергом. Комедия выйдет 21 ноября
Набор LEGO помог миллиону детей преодолеть страх перед МРТ
Новорижское шоссе свяжут с Одинцово новой платной трассой
В Сеуле построят первый гражданский ядерный бункер
В Японии задержали мужчину, который два года бесплатно питался за счет сервисов доставки
Элизабет Олсен попадает в загробный мир в новом трейлере «Вечности»
На Алтае запретят продажу алкоголя по выходным и праздникам
Мужчина купил на маркетплейсе игровой системный блок, а потом отсудил у продавца 300 тыс. рублей
Продолжение «Волшебного участка» стартует 6 ноября. Смотрим новый трейлер
В ресторане «Сыроварня» пламя на столе приняли за спецэффект
«Тело Константина Барагозина захватила голограмма»: вышел трейлер второго сезона «Кибердеревни»
Трек Кендрика Ламара «Not Like Us» снова взлетел в чартах после отклонения иска Дрейка к Universal
Сейсмологи предупредили о риске крупнейшего землетрясения в США
Москвичи чаще всего обращаются за психологической помощью из‑за потери смысла жизни
Вышел новый тизер-трейлер финального сезона «Вампиров средней полосы»
Средняя цена упаковки лекарств в России превысила 400 рублей
Второй сезон «Пингвинов моей мамы» выйдет осенью. Смотрим первый трейлер
Минприроды предложило запретить россиянам заводить собак и кошек без разрешения властей
Кот отправился в путешествие с семьей на крыше фургона. Его заметили лишь спустя 160 километров
В Дортмунде украли самый вонючий цветок в мире
Космо Джарвис и Томасин МакКензи сыграют в «The Uprising» с Эндрю Гарфилдом
Экс-президент Франции Николя Саркози отправится в тюрьму через несколько дней
Милли Бобби Браун и Рейчел Броснахан разработают сериал «Призма»
Аль Пачино и Кифер Сазерленд снимутся в новом боевике Люка Бессона

Актер Алек Болдуин и его брат врезались в дерево на кинофестивале в Хэмптоне

Фото: Legendary Television

Актеры и братья Алек и Стивен Болдуины врезались на машине в дерево на кинофестивале в Хэмптоне. Об этом сообщает TMZ.

Алек опубликовал пост в инстаграме*, в котором рассказал, что во время инцидента резко свернул с дороги, чтобы не столкнуться с огромным мусоровозом. По его словам, водитель мусоровоза его подрезал.

Болдуин был за рулем белого Range Rover своей жены Хиларии. Он и его брат не пострадали. «Я разбил машину своей жены, и мне очень жаль, но все в порядке», — сказал Алек.

В октябре 2021 года Алек Болдуин выстрелил из реквизитного револьвера, полученного от помощника режиссера Дейва Холлса на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Он случайно убил 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс.

Артист, кроме того, ранил 48-летнего режиссера Джоэла Соузу. Позже он был оправдан по делу о непредумышленном убийстве, с него были сняты все обвинения.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

