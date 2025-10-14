Актер Алек Болдуин и его брат врезались в дерево на кинофестивале в Хэмптоне

Актеры и братья Алек и Стивен Болдуины врезались на машине в дерево на кинофестивале в Хэмптоне. Об этом сообщает TMZ.
Алек опубликовал пост в инстаграме*, в котором рассказал, что во время инцидента резко свернул с дороги, чтобы не столкнуться с огромным мусоровозом. По его словам, водитель мусоровоза его подрезал.
Болдуин был за рулем белого Range Rover своей жены Хиларии. Он и его брат не пострадали. «Я разбил машину своей жены, и мне очень жаль, но все в порядке», — сказал Алек.
В октябре 2021 года Алек Болдуин выстрелил из реквизитного револьвера, полученного от помощника режиссера Дейва Холлса на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Он случайно убил 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс.
Артист, кроме того, ранил 48-летнего режиссера Джоэла Соузу. Позже он был оправдан по делу о непредумышленном убийстве, с него были сняты все обвинения.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.