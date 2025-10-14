Актер Алек Болдуин и его брат врезались в дерево на кинофестивале в Хэмптоне
Элизабет Олсен попадает в загробный мир в новом трейлере «Вечности»

Фото: A24

A24 представила новый трейлер фильма «Вечность». В российский прокат фильм выйдет 18 декабря. В картине снялись Элизабет Олсен («ВандаВижен»), Майлс Теллер («Топ Ган: Мэверик», «Дивергент») и Каллум Тернер («Фантастические твари: Тайны Дамблдора», «Война и мир»).

По сюжету Джоан умирает и попадает в загробный мир. Там девушка встает перед сложным выбором: провести вечность с первым супругом Люком, давно погибшим на войне, или с мужем, с которым она создала крепкую семью.

Видео: А24

В актерский состав также вошли Давайн Джой Рэндолф, Джон Эрли, Бетти Бакли, Джефф Санка и другие артисты. Фильм снят по сценарию Фрейна и Патрика Каннани. Режиссером выступил Дэвид Фрейн, автор «Третьей волны зомби» и «Свидания с Эмбер».

Олсен выступила одним из продюсеров проекта наряду с Тимом Уайтом, Тревором Уайтом, Теллером и Майклом Уильямсом. Оператором фильма стал Рури О’Брайен («Вульфмен», «Морские паразиты»), композитором — Дейв Флеминг («Супермен»).

