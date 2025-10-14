На иностранные сим-карты в России перестали приходить СМС

В Минцифры на запрос «Коммерсанта» не ответили. Однако их белорусские коллеги на прошлой неделе объяснили, что российские операторы ввели обязательную 24-часовую блокировку мобильного интернета и СМС для всех иностранных сим-карт при первой регистрации в сети. После этого срока доступ должен восстанавливаться автоматически, но, по данным источника издания, «включить таймер на 24 часа смог только T2», у других операторов не было такой технической возможности.