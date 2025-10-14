Актер Алек Болдуин и его брат врезались в дерево на кинофестивале в Хэмптоне
На иностранные сим-карты в России перестали приходить СМС

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Пользователи сообщают о массовых сбоях в работе иностранных сим-карт на территории России: не приходят СМС, а мобильный интернет недоступен даже спустя сутки после окончания «периода охлаждения». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на профильные чаты и источники на телеком-рынке. 

Жалобы касаются, в частности, невозможности получить СМС от зарубежных банков — из-за этого пользователи не могут подтверждать транзакции. Проблемы наблюдаются на сим-картах из разных стран.  

В Минцифры на запрос «Коммерсанта» не ответили. Однако их белорусские коллеги на прошлой неделе объяснили, что российские операторы ввели обязательную 24-часовую блокировку мобильного интернета и СМС для всех иностранных сим-карт при первой регистрации в сети. После этого срока доступ должен восстанавливаться автоматически, но, по данным источника издания, «включить таймер на 24 часа смог только T2», у других операторов не было такой технической возможности. 

В результате у части пользователей интернет и СМС не работают весь период пребывания в России. При этом проблемы с получением СМС есть и у Т2. Источник издания на рынке связи утверждает, что на отладку системы уйдет три–четыре недели.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что «период охлаждения» иностранных сим-карт введен как мера безопасности — чтобы снизить риски атак беспилотников.

Тем временем участники рынка предлагают упростить правила покупки сим-карт для иностранных туристов, поскольку сейчас процесс может занимать несколько дней. «Туристы и так чаще подключаются к вайфаю, потому что роуминг дорогой», — отмечает управляющий партнер «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

