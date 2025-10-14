На Алтае запретят продажу алкоголя по выходным и праздникам

Кроме того, в республике запретят располагать алкомаркеты в многоквартирных жилых домах, вблизи детских садов и школ. Аналогичное решение коснется «наливаек» в жилом секторе. «У нас нет цели закрыть ту или иную точку или торговую сеть. Магазинам, которые сегодня торгуют алкоголем в жилых домах и возле школ, предложим перейти на продажу продуктов. Такие примеры есть в регионах России, и они работают», — отметил Турчак.