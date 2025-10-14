На Алтае запретят продажу алкоголя по выходным и праздникам

Власти Республики Алтай собираются установить запрет на реализацию алкоголя в выходные и праздничные дни. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Турчак.
В случае принятия нового закона купить алкоголь можно будет только с 11.00 до 19.00, с понедельника по четверг, а в пятницу — до 16.00. В прикассовой зоне в супермаркетах запретят открытую раскладку алкоголя и табака.
Кроме того, в республике запретят располагать алкомаркеты в многоквартирных жилых домах, вблизи детских садов и школ. Аналогичное решение коснется «наливаек» в жилом секторе. «У нас нет цели закрыть ту или иную точку или торговую сеть. Магазинам, которые сегодня торгуют алкоголем в жилых домах и возле школ, предложим перейти на продажу продуктов. Такие примеры есть в регионах России, и они работают», — отметил Турчак.
Глава региона отметил, что уровень смертности в республике по итогам прошлого года превысил рождаемость. По его словам, множество смертей произошло из‑за ДТП, совершенных в пьяном виде, и отравлений алкоголем.