На Алтае запретят продажу алкоголя по выходным и праздникам

Актер Алек Болдуин и его брат врезались в дерево на кинофестивале в Хэмптоне
Умер звезда неосоула D’Angelo
Вышел первый тизер сериала «Amadeus» с Уиллом Шарпом в роли Моцарта
Яакко Охтонен сыграет Иисуса Христа в продолжении «Страстей Христовых»
Slipknot подтвердили, что работают над новым альбомом
Сотни жителей Афин протестуют против введения 13-часового рабочего дня
Apple TV показал трейлер «Семейного плана-2» с Марком Уолбергом. Комедия выйдет 21 ноября
Набор LEGO помог миллиону детей преодолеть страх перед МРТ
Новорижское шоссе свяжут с Одинцово новой платной трассой
В Сеуле построят первый гражданский ядерный бункер
В Японии задержали мужчину, который два года бесплатно питался за счет сервисов доставки
Элизабет Олсен попадает в загробный мир в новом трейлере «Вечности»
Мужчина купил на маркетплейсе игровой системный блок, а потом отсудил у продавца 300 тыс. рублей
Продолжение «Волшебного участка» стартует 6 ноября. Смотрим новый трейлер
В ресторане «Сыроварня» пламя на столе приняли за спецэффект
«Тело Константина Барагозина захватила голограмма»: вышел трейлер второго сезона «Кибердеревни»
Трек Кендрика Ламара «Not Like Us» снова взлетел в чартах после отклонения иска Дрейка к Universal
Сейсмологи предупредили о риске крупнейшего землетрясения в США
Москвичи чаще всего обращаются за психологической помощью из‑за потери смысла жизни
Вышел новый тизер-трейлер финального сезона «Вампиров средней полосы»
Средняя цена упаковки лекарств в России превысила 400 рублей
Второй сезон «Пингвинов моей мамы» выйдет осенью. Смотрим первый трейлер
Минприроды предложило запретить россиянам заводить собак и кошек без разрешения властей
Кот отправился в путешествие с семьей на крыше фургона. Его заметили лишь спустя 160 километров
В Дортмунде украли самый вонючий цветок в мире
Космо Джарвис и Томасин МакКензи сыграют в «The Uprising» с Эндрю Гарфилдом
Экс-президент Франции Николя Саркози отправится в тюрьму через несколько дней
Милли Бобби Браун и Рейчел Броснахан разработают сериал «Призма»

На Алтае запретят продажу алкоголя по выходным и праздникам

Фото: Eeshan Garg/Unsplash

Власти Республики Алтай собираются установить запрет на реализацию алкоголя в выходные и праздничные дни. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Турчак.

В случае принятия нового закона купить алкоголь можно будет только с 11.00 до 19.00, с понедельника по четверг, а в пятницу — до 16.00. В прикассовой зоне в супермаркетах запретят открытую раскладку алкоголя и табака.

Кроме того, в республике запретят располагать алкомаркеты в многоквартирных жилых домах, вблизи детских садов и школ. Аналогичное решение коснется «наливаек» в жилом секторе. «У нас нет цели закрыть ту или иную точку или торговую сеть. Магазинам, которые сегодня торгуют алкоголем в жилых домах и возле школ, предложим перейти на продажу продуктов. Такие примеры есть в регионах России, и они работают», — отметил Турчак.

Глава региона отметил, что уровень смертности в республике по итогам прошлого года превысил рождаемость. По его словам, множество смертей произошло из‑за ДТП, совершенных в пьяном виде, и отравлений алкоголем.

