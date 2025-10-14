Актер Алек Болдуин и его брат врезались в дерево на кинофестивале в Хэмптоне
Набор LEGO помог миллиону детей преодолеть страх перед МРТ

Фото: LEGO

Компания LEGO объявила, что ее образовательный набор LEGO MRI Scanner помог уже более чем 1 млн детей по всему миру справиться со страхом перед МРТ.

Набор, созданный совместно с LEGO Foundation, включает модель томографа, кушетку, комнату ожидания, медицинских сотрудников и аксессуары. Он разработан специально для того, чтобы помочь детям понять, как проходит процедура МРТ, а именно безболезненно и без использования радиации.

По результатам исследования LEGO, 96% медицинских специалистов заявили, что модель снижает тревожность детей перед процедурой, а 46% отметили уменьшение потребности в применении наркоза.

С 2023 года компания пожертвовала более 10 000 наборов в больницы по всему миру в рамках своей программы социальной ответственности. Одним из вдохновляющих примеров стала история 14-летнего Сэма Лейна из США. После борьбы с редким раком головного и спинного мозга он помог собрать первый набор LEGO MRI в детской больнице Бостона.

«Когда Сэм находился на лечении, ему было тяжело. Но, когда ему предложили помочь собрать модель томографа, он оживился. Это дало ему смысл и уверенность — ведь он делал что‑то важное для других детей», — рассказала его мама Кристина.

Сэм признался, что теперь, спустя год ремиссии, он чувствует гордость: «Строя этот набор, я отвлекся от болезни. А теперь знаю, что он помогает другим детям не бояться МРТ. Это очень круто».

