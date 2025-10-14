Набор LEGO помог миллиону детей преодолеть страх перед МРТ

С 2023 года компания пожертвовала более 10 000 наборов в больницы по всему миру в рамках своей программы социальной ответственности. Одним из вдохновляющих примеров стала история 14-летнего Сэма Лейна из США. После борьбы с редким раком головного и спинного мозга он помог собрать первый набор LEGO MRI в детской больнице Бостона.