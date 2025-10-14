Мужчина купил на маркетплейсе игровой системный блок, а потом отсудил у продавца 300 тыс. рублей

Житель Ногинска смог отсудить у продавца маркетплейса более 300 тыс. рублей за игровой системный блок. Об этом пишет «Осторожно, Москва».
Мужчина решил купить товар стоимостью более 100 тыс. рублей. Когда посылка пришла, покупатель решил, что она ему не нужна. Он попробовал вернуть дорогую игрушку, но продавец не принял заявление.
Ногинец написал претензию в магазин, а после пожаловался в Роспотребнадзор. Дело дошло до суда, где истцу назначили копенсацию в 318 тыс. рублей. Из них 92 тыс.— неустойка за возврат, 106 — штраф за отказ в возврате и 15 тыс. — компенсация морального вреда.
В мае житель Москвы отсудил у магазина Hoff почти десятикратную стоимость матраса, который после покупки оказался неудобным. Мужчина приобрел ортопедический матрас почти за 40 тысяч рублей, но через четыре месяца после покупки матрас изменил форму и продавился.
В Hoff отказались принимать товар по гарантии и москвич обратился в суд. Тот постановил выплатить расстроенному потребителю стоимость матраса, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и возместить ему деньги за экспертизу товара. Всего горожанин должен был получить 320 тыс. рублей.