Мужчина купил на маркетплейсе игровой системный блок, а потом отсудил у продавца 300 тыс. рублей

Ногинец написал претензию в магазин, а после пожаловался в Роспотребнадзор. Дело дошло до суда, где истцу назначили копенсацию в 318 тыс. рублей. Из них 92 тыс.— неустойка за возврат, 106 — штраф за отказ в возврате и 15 тыс. — компенсация морального вреда.