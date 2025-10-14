Мужчина купил на маркетплейсе игровой системный блок, а потом отсудил у продавца 300 тыс. рублей

Продолжение «Волшебного участка» стартует 6 ноября. Смотрим новый трейлер
В ресторане «Сыроварня» пламя на столе приняли за спецэффект
«Тело Константина Барагозина захватила голограмма»: вышел трейлер второго сезона «Кибердеревни»
Трек Кендрика Ламара «Not Like Us» снова взлетел в чартах после отклонения иска Дрейка к Universal
Сейсмологи предупредили о риске крупнейшего землетрясения в США
Москвичи чаще всего обращаются за психологической помощью из‑за потери смысла жизни
Вышел новый тизер-трейлер финального сезона «Вампиров средней полосы»
Средняя цена упаковки лекарств в России превысила 400 рублей
Второй сезон «Пингвинов моей мамы» выйдет осенью. Смотрим первый трейлер
Минприроды предложило запретить россиянам заводить собак и кошек без разрешения властей
Кот отправился в путешествие с семьей на крыше фургона. Его заметили лишь спустя 160 километров
В Дортмунде украли самый вонючий цветок в мире
Космо Джарвис и Томасин МакКензи сыграют в «The Uprising» с Эндрю Гарфилдом
Экс-президент Франции Николя Саркози отправится в тюрьму через несколько дней
Милли Бобби Браун и Рейчел Броснахан разработают сериал «Призма»
Аль Пачино и Кифер Сазерленд снимутся в новом боевике Люка Бессона
В Архангельской области нашли один из крупнейших в России алмазов
В Минэкологии Казахстана заявили, что Павел Дуров привлек туристов в страну
Жителям села в Якутии на неделю запретили выносить мусор
Стриминговый сервис Apple TV+ переименовали в Apple TV ради «яркой новой идентичности»
Дженнифер Лопес призналась, что мечтает выйти на бродвейскую сцену. Но не уверена, что сможет
Более 235 млн поездок на электросамокатах совершили в Москве за семь лет
Цены на золото впервые превысили 4100 долларов за унцию
М.Найт Шьямалан снимет сериал о шаре предсказаний «Magic 8 Ball»
«Мне очень жаль»: Кира Найтли не знала о скандале с Джоан Роулинг, соглашаясь на проект о Поттере
Фильм «Вес победы» с Орландо Блумом выйдет в ноябре на Paramount+
Стэнли Туччи снимется в фильме о международном ограблении «Masterplan»
Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе

Мужчина купил на маркетплейсе игровой системный блок, а потом отсудил у продавца 300 тыс. рублей

Фото: wildberries.ru

Житель Ногинска смог отсудить у продавца маркетплейса более 300 тыс. рублей за игровой системный блок. Об этом пишет «Осторожно, Москва».

Мужчина решил купить товар стоимостью более 100 тыс. рублей. Когда посылка пришла, покупатель решил, что она ему не нужна. Он попробовал вернуть дорогую игрушку, но продавец не принял заявление.

Ногинец написал претензию в магазин, а после пожаловался в Роспотребнадзор. Дело дошло до суда, где истцу назначили копенсацию в 318 тыс. рублей. Из них 92 тыс.— неустойка за возврат, 106 — штраф за отказ в возврате и 15 тыс. — компенсация морального вреда.

В мае житель Москвы отсудил у магазина Hoff почти десятикратную стоимость матраса, который после покупки оказался неудобным. Мужчина приобрел ортопедический матрас почти за 40 тысяч рублей, но через четыре месяца после покупки матрас изменил форму и продавился.

В Hoff отказались принимать товар по гарантии и москвич обратился в суд. Тот постановил выплатить расстроенному потребителю стоимость матраса, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и возместить ему деньги за экспертизу товара. Всего горожанин должен был получить 320 тыс. рублей.

