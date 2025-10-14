В ресторане «Сыроварня» пламя на столе приняли за спецэффект

Мужчина купил на маркетплейсе игровой системный блок, а потом отсудил у продавца 300 тыс. рублей
Продолжение «Волшебного участка» стартует 6 ноября. Смотрим новый трейлер
«Тело Константина Барагозина захватила голограмма»: вышел трейлер второго сезона «Кибердеревни»
Трек Кендрика Ламара «Not Like Us» снова взлетел в чартах после отклонения иска Дрейка к Universal
Сейсмологи предупредили о риске крупнейшего землетрясения в США
Москвичи чаще всего обращаются за психологической помощью из‑за потери смысла жизни
Вышел новый тизер-трейлер финального сезона «Вампиров средней полосы»
Средняя цена упаковки лекарств в России превысила 400 рублей
Второй сезон «Пингвинов моей мамы» выйдет осенью. Смотрим первый трейлер
Минприроды предложило запретить россиянам заводить собак и кошек без разрешения властей
Кот отправился в путешествие с семьей на крыше фургона. Его заметили лишь спустя 160 километров
В Дортмунде украли самый вонючий цветок в мире
Космо Джарвис и Томасин МакКензи сыграют в «The Uprising» с Эндрю Гарфилдом
Экс-президент Франции Николя Саркози отправится в тюрьму через несколько дней
Милли Бобби Браун и Рейчел Броснахан разработают сериал «Призма»
Аль Пачино и Кифер Сазерленд снимутся в новом боевике Люка Бессона
В Архангельской области нашли один из крупнейших в России алмазов
В Минэкологии Казахстана заявили, что Павел Дуров привлек туристов в страну
Жителям села в Якутии на неделю запретили выносить мусор
Стриминговый сервис Apple TV+ переименовали в Apple TV ради «яркой новой идентичности»
Дженнифер Лопес призналась, что мечтает выйти на бродвейскую сцену. Но не уверена, что сможет
Более 235 млн поездок на электросамокатах совершили в Москве за семь лет
Цены на золото впервые превысили 4100 долларов за унцию
М.Найт Шьямалан снимет сериал о шаре предсказаний «Magic 8 Ball»
«Мне очень жаль»: Кира Найтли не знала о скандале с Джоан Роулинг, соглашаясь на проект о Поттере
Фильм «Вес победы» с Орландо Блумом выйдет в ноябре на Paramount+
Стэнли Туччи снимется в фильме о международном ограблении «Masterplan»
Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе

В ресторане «Сыроварня» пламя на столе приняли за спецэффект

Фото: @syrovarnya_official

Посетительница московского ресторана «Сыроварня» приняла за спецэффект при подаче блюда настоящий огонь. Об инциденте рассказали в телеграм-канале «Первый московский».

«Москвичи настолько избалованы подачей блюд, что, когда загорелся декор, все думали, что это шоу», — написали авторы телеграм-канала. Пока сотрудники заведения тушили вспыхнувший букет из сухих цветов, девушка за столиком начала снимать пожар на видео.

Видео: @chpmoscoww

В соцсетях ресторана подтвердили информацию об этом случае. «Наша команда так быстро справилась с этой ситуацией, что гости даже ничего не поняли!» — прокомментировали в заведении.

Недавно пассажир самолета Шанхай — Сингапур во время полета вспомнил, что забыл выключить дома газ. Спасти квартиру от пожара ему помог экипаж. Пилот передал адрес и код от умного замка наземной службе, которая связалась с управляющей компанией дома.

