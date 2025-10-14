В ресторане «Сыроварня» пламя на столе приняли за спецэффект

Посетительница московского ресторана «Сыроварня» приняла за спецэффект при подаче блюда настоящий огонь. Об инциденте рассказали в телеграм-канале «Первый московский».
«Москвичи настолько избалованы подачей блюд, что, когда загорелся декор, все думали, что это шоу», — написали авторы телеграм-канала. Пока сотрудники заведения тушили вспыхнувший букет из сухих цветов, девушка за столиком начала снимать пожар на видео.
В соцсетях ресторана подтвердили информацию об этом случае. «Наша команда так быстро справилась с этой ситуацией, что гости даже ничего не поняли!» — прокомментировали в заведении.
Недавно пассажир самолета Шанхай — Сингапур во время полета вспомнил, что забыл выключить дома газ. Спасти квартиру от пожара ему помог экипаж. Пилот передал адрес и код от умного замка наземной службе, которая связалась с управляющей компанией дома.