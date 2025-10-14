Мужчина купил на маркетплейсе игровой системный блок, а потом отсудил у продавца 300 тыс. рублей
Продолжение «Волшебного участка» стартует 6 ноября. Смотрим новый трейлер

Фото: Okko

С 6 ноября в Okko стартует продолжение фэнтези-комедии «Волшебный участок». Подробностями (и новым трейлером) с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Во втором сезоне Леха Попов (Николай Наумов) и его коллеги из отдела по борьбе со сказочными преступлениями перебираются из Москвы в Петербург, где нечисти — не меньше, чем на берегах Москвы-реки. 

По сюжету команда выходит на след Кощея и отправляется в город на Неве, чтобы разгадать цепочку загадочных преступлений и спасти Василису (Ева Смирнова). В расследовании им помогут новые союзники — говорящий полицейский пес Палыч (Антон Лапенко) и английский волшебник Мерлин (Виктор Бычков).

Видео: Okko

В новых сериях к актерскому составу присоединились Анна Уколова (Хозяйка медной горы), Валентина Мазунина (Русалка), Денис Пьянов (Купидонян), Кирилл Мелехов (Данила-мастер) и Анна Семенович, которая появится в камео. 

Сценаристом и шоураннером, как и прежде, выступил Александр Носков, режиссером — Степан Гордеев. Всего в сезоне будет восемь серий по 50 минут.

Первый сезон «Волшебного участка» вышел в ноябре-декабре 2023 года и стал самым успешным оригинальным проектом Okko. За первые 30 дней после релиза сказочный детектив посмотрел каждый третий пользователь онлайн-кинотеатра.

