Мария Грация Кьюри стала новым креативным директором Fendi. Ее первая коллекция для бренда (осень-зима 2026) будет представлена в феврале на Миланской неделе моды.
Именно в Fendi Кьюри начала свою карьеру в 1989 году, проработав десять лет и став соавтором культовой сумки Baguette. Последние восемь лет она возглавляла Dior, где стала первой женщиной на этом посту.
«Мария Грация Кьюри — одна из величайших креативных личностей современности, и я рад, что она возвращается в Fendi, чтобы продолжить выражать свое видение моды внутри группы LVMH. Уверен, что под ее руководством бренд укрепит свое наследие и добьется новых успехов», — заявил Бернар Арно, председатель и генеральный директор LVMH Group.
После ухода Кима Джонса в 2024 году Fendi оставался без креативного директора женской линии. Обязанности временно исполняла Сильвия Вентурини Фенди, внучка основателей бренда, которая осенью 2025 года заняла пост почетного президента модного дома.