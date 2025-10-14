Мария Грация Кьюри стала новым креативным директором Fendi

Мужчина купил на маркетплейсе игровой системный блок, а потом отсудил у продавца 300 тыс. рублей
Продолжение «Волшебного участка» стартует 6 ноября. Смотрим новый трейлер
В ресторане «Сыроварня» пламя на столе приняли за спецэффект
«Тело Константина Барагозина захватила голограмма»: вышел трейлер второго сезона «Кибердеревни»
Трек Кендрика Ламара «Not Like Us» снова взлетел в чартах после отклонения иска Дрейка к Universal
Сейсмологи предупредили о риске крупнейшего землетрясения в США
Москвичи чаще всего обращаются за психологической помощью из‑за потери смысла жизни
Вышел новый тизер-трейлер финального сезона «Вампиров средней полосы»
Средняя цена упаковки лекарств в России превысила 400 рублей
Второй сезон «Пингвинов моей мамы» выйдет осенью. Смотрим первый трейлер
Минприроды предложило запретить россиянам заводить собак и кошек без разрешения властей
Кот отправился в путешествие с семьей на крыше фургона. Его заметили лишь спустя 160 километров
В Дортмунде украли самый вонючий цветок в мире
Космо Джарвис и Томасин МакКензи сыграют в «The Uprising» с Эндрю Гарфилдом
Экс-президент Франции Николя Саркози отправится в тюрьму через несколько дней
Милли Бобби Браун и Рейчел Броснахан разработают сериал «Призма»
Аль Пачино и Кифер Сазерленд снимутся в новом боевике Люка Бессона
В Архангельской области нашли один из крупнейших в России алмазов
В Минэкологии Казахстана заявили, что Павел Дуров привлек туристов в страну
Жителям села в Якутии на неделю запретили выносить мусор
Стриминговый сервис Apple TV+ переименовали в Apple TV ради «яркой новой идентичности»
Дженнифер Лопес призналась, что мечтает выйти на бродвейскую сцену. Но не уверена, что сможет
Более 235 млн поездок на электросамокатах совершили в Москве за семь лет
Цены на золото впервые превысили 4100 долларов за унцию
М.Найт Шьямалан снимет сериал о шаре предсказаний «Magic 8 Ball»
«Мне очень жаль»: Кира Найтли не знала о скандале с Джоан Роулинг, соглашаясь на проект о Поттере
Фильм «Вес победы» с Орландо Блумом выйдет в ноябре на Paramount+
Стэнли Туччи снимется в фильме о международном ограблении «Masterplan»

Мария Грация Кьюри стала новым креативным директором Fendi

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Мария Грация Кьюри стала новым креативным директором Fendi. Ее первая коллекция для бренда (осень-зима 2026) будет представлена в феврале на Миланской неделе моды.

Именно в Fendi Кьюри начала свою карьеру в 1989 году, проработав десять лет и став соавтором культовой сумки Baguette. Последние восемь лет она возглавляла Dior, где стала первой женщиной на этом посту.

«Мария Грация Кьюри — одна из величайших креативных личностей современности, и я рад, что она возвращается в Fendi, чтобы продолжить выражать свое видение моды внутри группы LVMH. Уверен, что под ее руководством бренд укрепит свое наследие и добьется новых успехов», — заявил Бернар Арно, председатель и генеральный директор LVMH Group.

После ухода Кима Джонса в 2024 году Fendi оставался без креативного директора женской линии. Обязанности временно исполняла Сильвия Вентурини Фенди, внучка основателей бренда, которая осенью 2025 года заняла пост почетного президента модного дома.

