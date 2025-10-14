«Тело Константина Барагозина захватила голограмма»: вышел трейлер второго сезона «Кибердеревни»

Мужчина купил на маркетплейсе игровой системный блок, а потом отсудил у продавца 300 тыс. рублей
Продолжение «Волшебного участка» стартует 6 ноября. Смотрим новый трейлер
В ресторане «Сыроварня» пламя на столе приняли за спецэффект
Трек Кендрика Ламара «Not Like Us» снова взлетел в чартах после отклонения иска Дрейка к Universal
Сейсмологи предупредили о риске крупнейшего землетрясения в США
Москвичи чаще всего обращаются за психологической помощью из‑за потери смысла жизни
Вышел новый тизер-трейлер финального сезона «Вампиров средней полосы»
Средняя цена упаковки лекарств в России превысила 400 рублей
Второй сезон «Пингвинов моей мамы» выйдет осенью. Смотрим первый трейлер
Минприроды предложило запретить россиянам заводить собак и кошек без разрешения властей
Кот отправился в путешествие с семьей на крыше фургона. Его заметили лишь спустя 160 километров
В Дортмунде украли самый вонючий цветок в мире
Космо Джарвис и Томасин МакКензи сыграют в «The Uprising» с Эндрю Гарфилдом
Экс-президент Франции Николя Саркози отправится в тюрьму через несколько дней
Милли Бобби Браун и Рейчел Броснахан разработают сериал «Призма»
Аль Пачино и Кифер Сазерленд снимутся в новом боевике Люка Бессона
В Архангельской области нашли один из крупнейших в России алмазов
В Минэкологии Казахстана заявили, что Павел Дуров привлек туристов в страну
Жителям села в Якутии на неделю запретили выносить мусор
Стриминговый сервис Apple TV+ переименовали в Apple TV ради «яркой новой идентичности»
Дженнифер Лопес призналась, что мечтает выйти на бродвейскую сцену. Но не уверена, что сможет
Более 235 млн поездок на электросамокатах совершили в Москве за семь лет
Цены на золото впервые превысили 4100 долларов за унцию
М.Найт Шьямалан снимет сериал о шаре предсказаний «Magic 8 Ball»
«Мне очень жаль»: Кира Найтли не знала о скандале с Джоан Роулинг, соглашаясь на проект о Поттере
Фильм «Вес победы» с Орландо Блумом выйдет в ноябре на Paramount+
Стэнли Туччи снимется в фильме о международном ограблении «Masterplan»
Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе

«Тело Константина Барагозина захватила голограмма»: вышел трейлер второго сезона «Кибердеревни»

Фото: «Кинопоиск»

«Кинопоиск» представил трейлер «Кибердеревни-2». Премьера второго сезона сериала состоится 18 октября. Всего выйдет 10 эпизодов — по одному в неделю.

Сюжет второго сезона развернется спустя год с момента событий первого. Голограмма Галя обретает небывалую силу, вселившись в тело Барагозина, а Николай оказывается в космической тюрьме. Вместе с другом Робогозиным герою предстоит выпутаться из сложной ситуации и бросить вызов могущественной Гале.

В трейлере можно увидеть Москву с одичавшими жителями столицы и Павлом Деревянко в роли предводителя племени патриков, славящийся своей хмурой погодой и мостами над пропастями Юпитербург и Иваново Голограмс — штаб-квартиру одноименной корпорации с киберневестами и прялками судьбы, родину голограммы Гали. 

Видео: «Кинопоиск»

К своим ролям в проекте вернулись Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Елена Махова, Артем Семакин, Валерия Репина, Ольга Жевакина, Влада Лукина и Маргарита Силаева, а Сергей Бурунов вновь озвучит Робогозина. Среди новичков в актерском составе помимо Павла Деревянко — Вера Вольт («Король и Шут») в роли студентки Томы из воспоминаний Николая и Барагозина, а также комик и блогер Илья Макаров, сыгравший роль охранника космической тюрьмы, где начинается действие второго сезона.

«”Кибердеревня” — это по-прежнему сериал, который можно смотреть с детьми, родителями, бабушками, дедушками, внуками… Он остается историей про ценности, которые вечны, и про чувства, которые люди испытывали тысячи лет назад и будут испытывать через тысячу лет, я надеюсь. Про отношения внутри семьи, про любовь к супруге или супругу, родителям, детям, про уважение, которое надо заслужить, про предательство и реакцию на него. Любовь в семье не возникает сама по себе и не присылается сверху, она выращивается годами», — отметил исполнитель роли Николая Кулибина Сергей Чихачев.

Второй сезон «Кибердеревни» собрал прежнюю команду, в которую вошли режиссер Сергей Васильев, оператор Роман Коробко и креативные продюсеры Дмитрий Невзоров, Алексей Фомин и Илья Шутов. Производством проекта занимаются компания «Место силы» и "Плюс Студия". Продюсеры: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Сергей Васильев, Михаил Китаев, Ольга Филипук.

Фантастический комедийный сериал «Кибердеревня» появился благодаря вирусному ролику на ютуб-канале birchpunk, где мужчина проводил зрителям экскурсию по киберпанковой деревне. Первый сезон вышел 23 сентября 2023 года. 

По сюжету фермер Николай счастливо живет с семьей в кибердеревне на Марсе и ведет роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации — Барагозин, который хочет построить на месте фермы новый завод. Вместе со своим новым другом, миниатюрным роботом Робогозиным, Николай отправляется в полное опасностей и приключений путешествие по Галактике, чтобы спасти свой дом.

Расскажите друзьям