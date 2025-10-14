«Тело Константина Барагозина захватила голограмма»: вышел трейлер второго сезона «Кибердеревни»

«Кинопоиск» представил трейлер «Кибердеревни-2». Премьера второго сезона сериала состоится 18 октября. Всего выйдет 10 эпизодов — по одному в неделю.
Сюжет второго сезона развернется спустя год с момента событий первого. Голограмма Галя обретает небывалую силу, вселившись в тело Барагозина, а Николай оказывается в космической тюрьме. Вместе с другом Робогозиным герою предстоит выпутаться из сложной ситуации и бросить вызов могущественной Гале.
В трейлере можно увидеть Москву с одичавшими жителями столицы и Павлом Деревянко в роли предводителя племени патриков, славящийся своей хмурой погодой и мостами над пропастями Юпитербург и Иваново Голограмс — штаб-квартиру одноименной корпорации с киберневестами и прялками судьбы, родину голограммы Гали.
К своим ролям в проекте вернулись Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Елена Махова, Артем Семакин, Валерия Репина, Ольга Жевакина, Влада Лукина и Маргарита Силаева, а Сергей Бурунов вновь озвучит Робогозина. Среди новичков в актерском составе помимо Павла Деревянко — Вера Вольт («Король и Шут») в роли студентки Томы из воспоминаний Николая и Барагозина, а также комик и блогер Илья Макаров, сыгравший роль охранника космической тюрьмы, где начинается действие второго сезона.
«”Кибердеревня” — это по-прежнему сериал, который можно смотреть с детьми, родителями, бабушками, дедушками, внуками… Он остается историей про ценности, которые вечны, и про чувства, которые люди испытывали тысячи лет назад и будут испытывать через тысячу лет, я надеюсь. Про отношения внутри семьи, про любовь к супруге или супругу, родителям, детям, про уважение, которое надо заслужить, про предательство и реакцию на него. Любовь в семье не возникает сама по себе и не присылается сверху, она выращивается годами», — отметил исполнитель роли Николая Кулибина Сергей Чихачев.
Второй сезон «Кибердеревни» собрал прежнюю команду, в которую вошли режиссер Сергей Васильев, оператор Роман Коробко и креативные продюсеры Дмитрий Невзоров, Алексей Фомин и Илья Шутов. Производством проекта занимаются компания «Место силы» и "Плюс Студия". Продюсеры: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Сергей Васильев, Михаил Китаев, Ольга Филипук.
Фантастический комедийный сериал «Кибердеревня» появился благодаря вирусному ролику на ютуб-канале birchpunk, где мужчина проводил зрителям экскурсию по киберпанковой деревне. Первый сезон вышел 23 сентября 2023 года.
По сюжету фермер Николай счастливо живет с семьей в кибердеревне на Марсе и ведет роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации — Барагозин, который хочет построить на месте фермы новый завод. Вместе со своим новым другом, миниатюрным роботом Робогозиным, Николай отправляется в полное опасностей и приключений путешествие по Галактике, чтобы спасти свой дом.