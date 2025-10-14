«Тело Константина Барагозина захватила голограмма»: вышел трейлер второго сезона «Кибердеревни»

«”Кибердеревня” — это по-прежнему сериал, который можно смотреть с детьми, родителями, бабушками, дедушками, внуками… Он остается историей про ценности, которые вечны, и про чувства, которые люди испытывали тысячи лет назад и будут испытывать через тысячу лет, я надеюсь. Про отношения внутри семьи, про любовь к супруге или супругу, родителям, детям, про уважение, которое надо заслужить, про предательство и реакцию на него. Любовь в семье не возникает сама по себе и не присылается сверху, она выращивается годами», — отметил исполнитель роли Николая Кулибина Сергей Чихачев.