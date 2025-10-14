Сейсмологи предупредили о риске крупнейшего землетрясения в США

Ученые из Университета штата Орегон предполагают, что Каскадия связана с соседним разломом Сан-Андреас и землетрясение в одной из этих зон может провоцировать толчки в другой. Одновременный сдвиг обеих зон способен привести к крупнейшей катастрофе в истории континента, считает ведущий автор исследования профессор Крис Голдфингер.