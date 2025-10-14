Елене Блиновской смягчили приговор
Сейсмологи предупредили о риске крупнейшего землетрясения в США

Мыс Мендосино, где сходятся две тектонические зоны. Фото: NurPhoto/Getty Images

Американские сейсмологи предупредили о риске крупнейшего землетрясения в Северной Америке. Оно может произойти в зоне субдукции Каскадия вдоль побережья Тихого океана. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Geosphere.

Ученые из Университета штата Орегон предполагают, что Каскадия связана с соседним разломом Сан-Андреас и землетрясение в одной из этих зон может провоцировать толчки в другой. Одновременный сдвиг обеих зон способен привести к крупнейшей катастрофе в истории континента, считает ведущий автор исследования профессор Крис Голдфингер. 

Зона Каскадия тянется от острова Ванкувер в Канаде до Северной Калифорнии. Здесь океаническая плита Хуан-де-Фука уходит под Северо-Американскую плиту, создавая мощное тектоническое напряжение. Разлом Сан-Андреас расположен у побережья Сан-Франциско, он сходится с Каскадией в районе мыса Мендосино в Калифорнии. 

Изучив отложения с морского дна, исследователи пришли к выводу, что за последние 2500 лет восемь крупнейших землетрясений в Каскадии сопровождались толчками в Сан-Андреасе. По мнению авторов работы, трение в Каскадии уже достигло участков соприкосновения с Сан-Андреасом. 

Сейсмолог Калифорнийского технологического института Люси Джонс сказала, что связь между двумя зонами выглядит убедительно. Тем не менее она считает, что нужны дополнительные статистические подтверждения. По словам специалистки, ученые склонны переоценивать закономерности. 

