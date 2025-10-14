Мужчина купил на маркетплейсе игровой системный блок, а потом отсудил у продавца 300 тыс. рублей
Москвичи чаще всего обращаются за психологической помощью из‑за потери смысла жизни

Фото: Hrant Khachatryan/Unsplash

Чаще всего москвичи обращаются на номер неотложной психологической помощи 051 из‑за поиска смысла жизни и фобий. Об этом ТАСС сообщил замдиректора Московской службы психологической помощи населению Иннокентий Постников.

«Сейчас среди ведущих тем обращений: утрата и поиск смысла жизни, страхи и фобии, а также тревожные и депрессивные состояния. Тем не менее, по нашим данным, сезонные изменения не оказывают существенного влияния на количество обращений, основная причина звонков — это конкретные ситуации, произошедшие в жизни человека», — сказал Постников.

Он добавил, что с приходом осени значительного увеличения количества звонков на линию нет: рост составил лишь 2,7% по сравнению с летним периодом. Всего с начала года поступило около 50 тыс. обращений.

Недавно 72% россиян признались, что используют нейросети в качестве психолога. Каждый третий житель страны хоть раз посещал психотерапевта, а 16% делают это регулярно. 50% людей не доходят до специалистов, потому что надеются «справиться сами».

