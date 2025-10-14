Трек Кендрика Ламара «Not Like Us» снова взлетел в чартах после отклонения иска Дрейка к Universal

Мария Грация Кьюри стала новым креативным директором Fendi
Продолжение «Волшебного участка» стартует 6 ноября. Смотрим новый трейлер
В ресторане «Сыроварня» пламя на столе приняли за спецэффект
«Тело Константина Барагозина захватила голограмма»: вышел трейлер второго сезона «Кибердеревни»
Сейсмологи предупредили о риске крупнейшего землетрясения в США
Москвичи чаще всего обращаются за психологической помощью из‑за потери смысла жизни
Вышел новый тизер-трейлер финального сезона «Вампиров средней полосы»
Средняя цена упаковки лекарств в России превысила 400 рублей
Второй сезон «Пингвинов моей мамы» выйдет осенью. Смотрим первый трейлер
Минприроды предложило запретить россиянам заводить собак и кошек без разрешения властей
Кот отправился в путешествие с семьей на крыше фургона. Его заметили лишь спустя 160 километров
В Дортмунде украли самый вонючий цветок в мире
Космо Джарвис и Томасин МакКензи сыграют в «The Uprising» с Эндрю Гарфилдом
Экс-президент Франции Николя Саркози отправится в тюрьму через несколько дней
Милли Бобби Браун и Рейчел Броснахан разработают сериал «Призма»
Аль Пачино и Кифер Сазерленд снимутся в новом боевике Люка Бессона
В Архангельской области нашли один из крупнейших в России алмазов
В Минэкологии Казахстана заявили, что Павел Дуров привлек туристов в страну
Жителям села в Якутии на неделю запретили выносить мусор
Стриминговый сервис Apple TV+ переименовали в Apple TV ради «яркой новой идентичности»
Дженнифер Лопес призналась, что мечтает выйти на бродвейскую сцену. Но не уверена, что сможет
Более 235 млн поездок на электросамокатах совершили в Москве за семь лет
Цены на золото впервые превысили 4100 долларов за унцию
М.Найт Шьямалан снимет сериал о шаре предсказаний «Magic 8 Ball»
«Мне очень жаль»: Кира Найтли не знала о скандале с Джоан Роулинг, соглашаясь на проект о Поттере
Фильм «Вес победы» с Орландо Блумом выйдет в ноябре на Paramount+
Стэнли Туччи снимется в фильме о международном ограблении «Masterplan»
Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе

Трек Кендрика Ламара «Not Like Us» снова взлетел в чартах после отклонения иска Дрейка к Universal

Фото: Kendrick Lamar/YouTube

Трек Кендрика Ламара «Not Like Us» вновь стал вирусным после того, как суд отклонил иск Дрейка о клевете против Universal Music Group (UMG).

Рэпер пытался доказать, что в треке содержатся порочащие его высказывания, включая строки, где его называют педофилом. Судья постановил, что эти слова являются «неподлежащим разбирательству мнением», а не фактическим утверждением.

После решения суда песня Ламара вернулась в чарты iTunes и Apple Music в нескольких странах, включая США, Канаду и Австралию, а на Spotify трек набрал более 1,2 млн прослушиваний за сутки. Представители Дрейка заявили, что намерены обжаловать решение.

Иск Дрейка против UMG был подан в 2024 году. Артист утверждал, что компания искусственно увеличивала количество стримов песни «Not Like Us», поддерживая Кендрика на фоне их публичного конфликта. В ответ UMG назвала жалобу реакцией на проигранный рэп-батл.

