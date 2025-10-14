Трек Кендрика Ламара «Not Like Us» снова взлетел в чартах после отклонения иска Дрейка к Universal

Трек Кендрика Ламара «Not Like Us» вновь стал вирусным после того, как суд отклонил иск Дрейка о клевете против Universal Music Group (UMG).
Рэпер пытался доказать, что в треке содержатся порочащие его высказывания, включая строки, где его называют педофилом. Судья постановил, что эти слова являются «неподлежащим разбирательству мнением», а не фактическим утверждением.
После решения суда песня Ламара вернулась в чарты iTunes и Apple Music в нескольких странах, включая США, Канаду и Австралию, а на Spotify трек набрал более 1,2 млн прослушиваний за сутки. Представители Дрейка заявили, что намерены обжаловать решение.
Иск Дрейка против UMG был подан в 2024 году. Артист утверждал, что компания искусственно увеличивала количество стримов песни «Not Like Us», поддерживая Кендрика на фоне их публичного конфликта. В ответ UMG назвала жалобу реакцией на проигранный рэп-батл.