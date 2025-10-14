Вышел новый тизер-трейлер финального сезона «Вампиров средней полосы»

Start опубликовал новый тизер-трейлер третьего сезона «Вампиров средней полосы». Финальный сезон выйдет в ноябре.
«Ставки растут: в городе начинают пропадать люди, и подозрение падает на вампирское семейство. Графиня Ольга вот-вот родит необычного младенца, но Барановский слишком увлечен новым статусом вампира, чтобы заметить странности в течение беременности — их видит только Жан. В ряду хранителей разлад: Костик не справляется с обязанностями, но у его матери есть свой план на этот счет.
Пока Аннушка продолжает хранить секрет от Усачева, Влад пытается отвести внимание Бориса от смоленских — но опытного вампира не проведешь. На скрытой от внешнего мира уральской ферме не готовы мириться с тем, что кто‑то живет совсем по другим правилам. Грядет битва, равной которой еще не было», — гласит синопсис.
Третий сезон снимали с мая по август в Москве. В нем снялись Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Тимофей Кочнев, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Анастасия Стежко, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева, Андрей Соколов, Вита Корниенко и другие.