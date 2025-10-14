Вышел новый тизер-трейлер финального сезона «Вампиров средней полосы»

«Ставки растут: в городе начинают пропадать люди, и подозрение падает на вампирское семейство. Графиня Ольга вот-вот родит необычного младенца, но Барановский слишком увлечен новым статусом вампира, чтобы заметить странности в течение беременности — их видит только Жан. В ряду хранителей разлад: Костик не справляется с обязанностями, но у его матери есть свой план на этот счет.