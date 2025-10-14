Средняя цена упаковки лекарств в России превысила 400 рублей

По данным DSM Group, средняя цена на лекарства составила 416 рублей, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Продажи препаратов за восемь месяцев в натуральном выражении снизились на 2,3%, до 2,8 млрд упаковок в сравнении с годом ранее, а по информации RNC Pharma — на 1,1%, до 3,1 млрд упаковок. В денежном выражении продажи выросли год к году на 11%, до 1,1 трлн рублей, рассказали в DSM Group, у RNC Pharma объем рынка в рублях увеличился на 13,6%, до 1,18 трлн.