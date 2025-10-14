Средняя цена упаковки лекарств в России превысила 400 рублей

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в январе — августе 2025 года в аптечных сетях превысила 400 рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на DSM Group и RNC Pharma.
По данным DSM Group, средняя цена на лекарства составила 416 рублей, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Продажи препаратов за восемь месяцев в натуральном выражении снизились на 2,3%, до 2,8 млрд упаковок в сравнении с годом ранее, а по информации RNC Pharma — на 1,1%, до 3,1 млрд упаковок. В денежном выражении продажи выросли год к году на 11%, до 1,1 трлн рублей, рассказали в DSM Group, у RNC Pharma объем рынка в рублях увеличился на 13,6%, до 1,18 трлн.
Цены растут быстрее инфляции почти в два раза. Сильнее всего подорожали: кеторол — 30%, нафазолин — 25%, «Но-шпа» — 15%, корвалол и анальгин — 13–14%.
Рост связан с увеличением издержек аптек и производителей: топливо, логистика, поддержка IТ-инфраструктуры и фонд оплаты труда стали дороже обходиться. Эксперты считают, что лекарства не подешевеют в ближайшее время.