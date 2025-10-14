Средняя цена упаковки лекарств в России превысила 400 рублей

Мужчина купил на маркетплейсе игровой системный блок, а потом отсудил у продавца 300 тыс. рублей
Продолжение «Волшебного участка» стартует 6 ноября. Смотрим новый трейлер
В ресторане «Сыроварня» пламя на столе приняли за спецэффект
«Тело Константина Барагозина захватила голограмма»: вышел трейлер второго сезона «Кибердеревни»
Трек Кендрика Ламара «Not Like Us» снова взлетел в чартах после отклонения иска Дрейка к Universal
Сейсмологи предупредили о риске крупнейшего землетрясения в США
Москвичи чаще всего обращаются за психологической помощью из‑за потери смысла жизни
Вышел новый тизер-трейлер финального сезона «Вампиров средней полосы»
Второй сезон «Пингвинов моей мамы» выйдет осенью. Смотрим первый трейлер
Минприроды предложило запретить россиянам заводить собак и кошек без разрешения властей
Кот отправился в путешествие с семьей на крыше фургона. Его заметили лишь спустя 160 километров
В Дортмунде украли самый вонючий цветок в мире
Космо Джарвис и Томасин МакКензи сыграют в «The Uprising» с Эндрю Гарфилдом
Экс-президент Франции Николя Саркози отправится в тюрьму через несколько дней
Милли Бобби Браун и Рейчел Броснахан разработают сериал «Призма»
Аль Пачино и Кифер Сазерленд снимутся в новом боевике Люка Бессона
В Архангельской области нашли один из крупнейших в России алмазов
В Минэкологии Казахстана заявили, что Павел Дуров привлек туристов в страну
Жителям села в Якутии на неделю запретили выносить мусор
Стриминговый сервис Apple TV+ переименовали в Apple TV ради «яркой новой идентичности»
Дженнифер Лопес призналась, что мечтает выйти на бродвейскую сцену. Но не уверена, что сможет
Более 235 млн поездок на электросамокатах совершили в Москве за семь лет
Цены на золото впервые превысили 4100 долларов за унцию
М.Найт Шьямалан снимет сериал о шаре предсказаний «Magic 8 Ball»
«Мне очень жаль»: Кира Найтли не знала о скандале с Джоан Роулинг, соглашаясь на проект о Поттере
Фильм «Вес победы» с Орландо Блумом выйдет в ноябре на Paramount+
Стэнли Туччи снимется в фильме о международном ограблении «Masterplan»
Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе

Средняя цена упаковки лекарств в России превысила 400 рублей

Фото: Myriam Zilles/Unsplash

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата в январе — августе 2025 года в аптечных сетях превысила 400 рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на DSM Group и RNC Pharma.

По данным DSM Group, средняя цена на лекарства составила 416 рублей, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Продажи препаратов за восемь месяцев в натуральном выражении снизились на 2,3%, до 2,8 млрд упаковок в сравнении с годом ранее, а по информации RNC Pharma — на 1,1%, до 3,1 млрд упаковок. В денежном выражении продажи выросли год к году на 11%, до 1,1 трлн рублей, рассказали в DSM Group, у RNC Pharma объем рынка в рублях увеличился на 13,6%, до 1,18 трлн.

Цены растут быстрее инфляции почти в два раза. Сильнее всего подорожали: кеторол — 30%, нафазолин — 25%, «Но-шпа» — 15%, корвалол и анальгин — 13–14%.

Рост связан с увеличением издержек аптек и производителей: топливо, логистика, поддержка IТ-инфраструктуры и фонд оплаты труда стали дороже обходиться. Эксперты считают, что лекарства не подешевеют в ближайшее время.

