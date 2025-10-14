Минприроды предложило запретить россиянам заводить собак и кошек без разрешения властей

«Когда будет создана единая государственная база, где будут зарегистрированы владельцы и их питомцы, мы сможем контролировать и сокращать количество собак и кошек, которых люди по безответственности своей сначала набирают, а потом или выбрасывают на улицу, или содержат в ужасных условиях, мешая жить всем вокруг», — сказала Алексеева.