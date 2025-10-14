Минприроды предложило запретить россиянам заводить собак и кошек без разрешения властей

Елене Блиновской смягчили приговор
Второй сезон «Пингвинов моей мамы» выйдет осенью. Смотрим первый трейлер
Кот отправился в путешествие с семьей на крыше фургона. Его заметили лишь спустя 160 километров
В Дортмунде украли самый вонючий цветок в мире
Космо Джарвис и Томасин МакКензи сыграют в «The Uprising» с Эндрю Гарфилдом
Экс-президент Франции Николя Саркози отправится в тюрьму через несколько дней
Милли Бобби Браун и Рейчел Броснахан разработают сериал «Призма»
Аль Пачино и Кифер Сазерленд снимутся в новом боевике Люка Бессона
В Архангельской области нашли один из крупнейших в России алмазов
В Минэкологии Казахстана заявили, что Павел Дуров привлек туристов в страну
Жителям села в Якутии на неделю запретили выносить мусор
Стриминговый сервис Apple TV+ переименовали в Apple TV ради «яркой новой идентичности»
Дженнифер Лопес призналась, что мечтает выйти на бродвейскую сцену. Но не уверена, что сможет
Более 235 млн поездок на электросамокатах совершили в Москве за семь лет
Цены на золото впервые превысили 4100 долларов за унцию
М.Найт Шьямалан снимет сериал о шаре предсказаний «Magic 8 Ball»
«Мне очень жаль»: Кира Найтли не знала о скандале с Джоан Роулинг, соглашаясь на проект о Поттере
Фильм «Вес победы» с Орландо Блумом выйдет в ноябре на Paramount+
Стэнли Туччи снимется в фильме о международном ограблении «Masterplan»
Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе
89% женщин и 79% мужчин отказались от домашней готовки из‑за усталости
Вышел новый трейлер «Бегущего человека» по Стивену Кингу. Премьера — 7 ноября
В Москве отреставрируют кинотеатр «Иллюзион»
Дакота Джонсон дебютирует в режиссуре и снимет фильм с Charli XCX и Джессикой Альбой
«VK Музыка» улучшила систему персональных рекомендаций, добавив новые функции для артистов и фанатов
Тейлор Свифт анонсировала 6-серийный документальный сериал о «The Eras Tour». Он выйдет 12 декабря
Netflix показал тизер-трейлер четвертого сезона «Бриджертонов» и раскрыл дату премьеры
Фильм Любови Аркус о родителях детей с аутизмом не получил прокатного удостоверения

Минприроды предложило запретить россиянам заводить собак и кошек без разрешения властей

Фото: Andrew S

Минприроды хочет обязать россиян получать разрешение на то, чтобы завести собаку или кошку. О разработке такого законопроекта газете «АиФ» рассказала член межведомственной группы по совершенствованию законодательства при Минприроды Светлана Алексеева.

Чиновники планируют создать единую государственную базу для учета всех питомцев. Без регистрации в ней россиянам будет запрещено приобретать собак и кошек. В Минприроды предполагают, что это позволить за пять-семь лет решить проблему бродячих животных.

«Когда будет создана единая государственная база, где будут зарегистрированы владельцы и их питомцы, мы сможем контролировать и сокращать количество собак и кошек, которых люди по безответственности своей сначала набирают, а потом или выбрасывают на улицу, или содержат в ужасных условиях, мешая жить всем вокруг», — сказала Алексеева.

Она добавила, что этот законопроект не будет ограничивать максимальное число домашних животных в квартире.  «Все же зависит от человека. Одни могут создать в квартире достойные условия жизни хоть для пяти собак, другие — нет, площадь квартиры тут большой роли не играет», — пояснила чиновница.

Как пишет «АиФ», введение обязательной электронной регистрации животных полностью поддерживает 41% россиян. 32% считают, что такая мера нужна только для потенциально опасных пород собак, 9% опрошенных занимают нейтральную позицию, а 18% выступают против учета.

Расскажите друзьям