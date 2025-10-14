Минприроды предложило запретить россиянам заводить собак и кошек без разрешения властей

Минприроды хочет обязать россиян получать разрешение на то, чтобы завести собаку или кошку. О разработке такого законопроекта газете «АиФ» рассказала член межведомственной группы по совершенствованию законодательства при Минприроды Светлана Алексеева.
Чиновники планируют создать единую государственную базу для учета всех питомцев. Без регистрации в ней россиянам будет запрещено приобретать собак и кошек. В Минприроды предполагают, что это позволить за пять-семь лет решить проблему бродячих животных.
«Когда будет создана единая государственная база, где будут зарегистрированы владельцы и их питомцы, мы сможем контролировать и сокращать количество собак и кошек, которых люди по безответственности своей сначала набирают, а потом или выбрасывают на улицу, или содержат в ужасных условиях, мешая жить всем вокруг», — сказала Алексеева.
Она добавила, что этот законопроект не будет ограничивать максимальное число домашних животных в квартире. «Все же зависит от человека. Одни могут создать в квартире достойные условия жизни хоть для пяти собак, другие — нет, площадь квартиры тут большой роли не играет», — пояснила чиновница.
Как пишет «АиФ», введение обязательной электронной регистрации животных полностью поддерживает 41% россиян. 32% считают, что такая мера нужна только для потенциально опасных пород собак, 9% опрошенных занимают нейтральную позицию, а 18% выступают против учета.