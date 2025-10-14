Второй сезон «Пингвинов моей мамы» выйдет осенью. Смотрим первый трейлер

Хлебников отметил, что ему было интересно вернуться к роли, с которой он начал актерский путь. «Во втором сезоне Гоша все-таки смог наладить связь со своими родными и научился лучше понимать себя — он стал взрослее. Мне близка тема сериала, потому что я так же проходил через переходный возраст: со скандалами и метаниями — чем я хочу заниматься, что приносит мне удовольствие. Это был очень эмоциональный период, и поэтому сериал мне так близок. Я бы посоветовал Гоше не терять свою искренность, дальше искать себя и людей, которые поддержат и поймут», ― прокомментировал он.