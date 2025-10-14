Второй сезон «Пингвинов моей мамы» выйдет осенью. Смотрим первый трейлер

Премьера второго сезона сериала «Пингвины моей мамы» с Макаром Хлебниковым состоится этой осенью. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion, где также поделились дебютным трейлером.
По сюжету главный герой Гоша стал старше: теперь он выступает со стендапом, ссорится с девушкой и зарабатывает на съем квартиры. Его сестра Соня отправляется на фестиваль детской анимации в Турции — без родителей, но с братьями. Совместная поездка открывает подросткам жизнь с новой стороны: впервые без взрослых, они пробуют дружбу, влюбленности, смелые поступки и первые разочарования.
В новых сериях будут как знакомые герои, так и новые лица. В проекте снялись Макар Хлебников, Александра Урсуляк, Алексей Агранович, Платон Саввин, Петр Баранцев, Анастасия Имамова и другие. Среди пополнения в актерском составе — Елизавета Ищенко.
Хлебников отметил, что ему было интересно вернуться к роли, с которой он начал актерский путь. «Во втором сезоне Гоша все-таки смог наладить связь со своими родными и научился лучше понимать себя — он стал взрослее. Мне близка тема сериала, потому что я так же проходил через переходный возраст: со скандалами и метаниями — чем я хочу заниматься, что приносит мне удовольствие. Это был очень эмоциональный период, и поэтому сериал мне так близок. Я бы посоветовал Гоше не терять свою искренность, дальше искать себя и людей, которые поддержат и поймут», ― прокомментировал он.
Шутки для сериала вновь написал комик Евгений Сидоров. В режиссерском кресле Наталью Мещанинову сменила Надежда Степанова. Она же написала сценарий в соавторстве с Анастасией Борисовой.
Первый сезон «Пингвинов моей мамы» вышел в 2021 году и получил премию киноведов и кинокритиков «Белый слон». «Афиша Daily» рассказывала, как этот сериал делает узкий разговорный жанр моделью всего человеческого общения.