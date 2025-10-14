Президент США Дональд Трамп заявил, что его фотографию с обложки журнала Time необходимо отозвать, сообщает Newsweek.
«Журнал „Time“ написал довольно хорошую статью обо мне, но фотография, возможно, худшая за все времена. Они спрятали мои волосы и поместили что‑то парящее на макушке — как парящая корона, но крайне маленькая», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
«Действительно странная! Мне никогда не нравилось фотографироваться снизу, это суперплохое фото и заслуживает того, чтобы его раскритиковали. Что они делают и зачем?» — добавил политик.
Time ранее поместил на обложку нового номера фотографию Трампа. Выпуск посвятили заключенному под руководством Вашингтона перемирию Израиля с палестинской группировкой ХАМАС. «Эта сделка может стать знаковым достижением второго срока Трампа и ознаменовать стратегический поворотный момент для Ближнего Востока», — сказано в сообщении журнала.