Кот отправился в путешествие с семьей на крыше фургона. Его заметили лишь спустя 160 километров

Семья Динардо из городка Киттаннинг в штате Пенсильвания отправилась в большое путешествие. Они собрались сначала на марафон в Нью-Гэмпшир, а затем ― в Нью-Йорк.
Лишь спустя 160 километров пути родственники заметили на крыше фургона нежданного попутчика. Оказывается, все это время с ними ехал их кот Рэй Рэй.
«Мой муж выходит из машины, чтобы заправиться, и говорит: „Кот на крыше!“» — рассказала CBS News Мара Динардо.
Хотя фургон перед этим мчался по трассе со скоростью 110 километров в час, питомец остался в целости и сохранности. Более того, он выглядел невозмутимо.
«Мы не знали, что делать. Мы уже так далеко уехали, а впереди еще длинный путь до Нью-Гэмпшира. Муж сказал: „Ну что ж, теперь он едет с нами“», — поделилась Динардо.
Семья заехала в зоомагазин, чтобы купить для Рэй Рэя рюкзак-переноску, и с тех пор кот стал полноправным участником путешествия. Он преодолел на спине хозяина марафон в Нью-Гэмпшире и полюбовался достопримечательностями Нью-Йорка.
Мара Динардо снимала видео и фото, куда бы семья ни отправилась. Получилось целое путешествие от лица кота, которым женщина поделилась в соцсетях.
Эта история вдохновила хозяйку на создание серии детских книг. Серия будет называться «Кошачьи приключения Рэй Рэя», а каждая книга расскажет о новом месте, где кот побывал.