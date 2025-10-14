В Дортмунде украли самый вонючий цветок в мире

В ботаническом саду «Ромбергпарк» в городе Дортмунд в Германии неизвестные украли клубень цветка аморфофаллуса титанического (Amorphophallus titanum), который считается самым вонючим цветком в мире — во время своего цветения он источает сильный запах падали. Об этом сообщает Spiegel.
Неизвестные выкопали из горшка клубень, который назвали «Давид». Он весит 20-30 кг. Ботанический сад обратился в правоохранительные органы.
«Кража „Давида“ поражает нас. Многие жители Дортмунда ждали следующего цветения. Мы надеемся, что воры пожалеют о своем решении и вернут его», — сказал сотрудник «Ромбергпарка».
Amorphophallus titanum — растение, у которого редкое и кратковременным цветением: оно происходит раз в несколько лет, длясь несколько дней. При этом оно источает интенсивный запах разлагающейся плоти. Этот специфический аромат служит для привлечения насекомых-опылителей, которые в естественной среде откладывают яйца в падаль.