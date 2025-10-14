В Дортмунде украли самый вонючий цветок в мире

Amorphophallus titanum — растение, у которого редкое и кратковременным цветением: оно происходит раз в несколько лет, длясь несколько дней. При этом оно источает интенсивный запах разлагающейся плоти. Этот специфический аромат служит для привлечения насекомых-опылителей, которые в естественной среде откладывают яйца в падаль.