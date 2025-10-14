В Дортмунде украли самый вонючий цветок в мире

Елене Блиновской смягчили приговор
Второй сезон «Пингвинов моей мамы» выйдет осенью. Смотрим первый трейлер
Минприроды предложило запретить россиянам заводить собак и кошек без разрешения властей
Кот отправился в путешествие с семьей на крыше фургона. Его заметили лишь спустя 160 километров
Космо Джарвис и Томасин МакКензи сыграют в «The Uprising» с Эндрю Гарфилдом
Экс-президент Франции Николя Саркози отправится в тюрьму через несколько дней
Милли Бобби Браун и Рейчел Броснахан разработают сериал «Призма»
Аль Пачино и Кифер Сазерленд снимутся в новом боевике Люка Бессона
В Архангельской области нашли один из крупнейших в России алмазов
В Минэкологии Казахстана заявили, что Павел Дуров привлек туристов в страну
Жителям села в Якутии на неделю запретили выносить мусор
Стриминговый сервис Apple TV+ переименовали в Apple TV ради «яркой новой идентичности»
Дженнифер Лопес призналась, что мечтает выйти на бродвейскую сцену. Но не уверена, что сможет
Более 235 млн поездок на электросамокатах совершили в Москве за семь лет
Цены на золото впервые превысили 4100 долларов за унцию
М.Найт Шьямалан снимет сериал о шаре предсказаний «Magic 8 Ball»
«Мне очень жаль»: Кира Найтли не знала о скандале с Джоан Роулинг, соглашаясь на проект о Поттере
Фильм «Вес победы» с Орландо Блумом выйдет в ноябре на Paramount+
Стэнли Туччи снимется в фильме о международном ограблении «Masterplan»
Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе
89% женщин и 79% мужчин отказались от домашней готовки из‑за усталости
Вышел новый трейлер «Бегущего человека» по Стивену Кингу. Премьера — 7 ноября
В Москве отреставрируют кинотеатр «Иллюзион»
Дакота Джонсон дебютирует в режиссуре и снимет фильм с Charli XCX и Джессикой Альбой
«VK Музыка» улучшила систему персональных рекомендаций, добавив новые функции для артистов и фанатов
Тейлор Свифт анонсировала 6-серийный документальный сериал о «The Eras Tour». Он выйдет 12 декабря
Netflix показал тизер-трейлер четвертого сезона «Бриджертонов» и раскрыл дату премьеры
Фильм Любови Аркус о родителях детей с аутизмом не получил прокатного удостоверения

В Дортмунде украли самый вонючий цветок в мире

Фото: Flickr

В ботаническом саду «Ромбергпарк» в городе Дортмунд в Германии неизвестные украли клубень цветка аморфофаллуса титанического (Amorphophallus titanum), который считается самым вонючим цветком в мире — во время своего цветения он источает сильный запах падали. Об этом сообщает Spiegel.

Неизвестные выкопали из горшка клубень, который назвали «Давид». Он весит 20-30 кг. Ботанический сад обратился в правоохранительные органы.

«Кража „Давида“ поражает нас. Многие жители Дортмунда ждали следующего цветения. Мы надеемся, что воры пожалеют о своем решении и вернут его», — сказал сотрудник «Ромбергпарка».

Amorphophallus titanum — растение, у которого редкое и кратковременным цветением: оно происходит раз в несколько лет, длясь несколько дней. При этом оно источает интенсивный запах разлагающейся плоти. Этот специфический аромат служит для привлечения насекомых-опылителей, которые в естественной среде откладывают яйца в падаль.

Расскажите друзьям