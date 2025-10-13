Космо Джарвис и Томасин Маккензи сыграют в «The Uprising» с Эндрю Гарфилдом

Звезда сериала «Сегун» Космо Джарвис войдет в актерский состав фильма «The Uprising». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
В картине снимутся также Эндрю Гарфилд, Томасин Маккензи («Кролик Джоджо», «Джой»), Джейми Белл («Билли Эллиотт», «Телепорт»), Джонни Ли Миллер («На игле», «Элементарно») и Вуди Норман («Камон Камон»). Ленту выпустит студия Focus Features.
Режиссером выступит Пол Гринграсс («Превосходство Борна»). Фильм описывается как историческая драма, рассказывающая об истории Англии времен короля Ричарда II. Гарфилд сыграет лидера восстания, бросающего вызов монарху-тирану.
Продюсерами ленты выступят Джейсон Блум, Грегори Гудман, Джоанна Кей, Ларс Сильвест и Джо Нойраутер. В создании фильма поучаствуют компании Blumhousem Greengrass, Thank You Pictures и Supernix.