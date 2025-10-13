Елене Блиновской смягчили приговор
Экс-президент Франции Николя Саркози отправится в тюрьму через несколько дней

Экс-президент Франции Николя Саркози отправится в заключение через несколько дней: ему предписано явиться в тюрьму Ла-Санте на юге Парижа 21 октября. Об этом сообщил The Guardian.

Саркози предстоит провести пять лет за решеткой по обвинению в преступном сговоре с целью получения средств на избирательную кампанию. Бывшего лидера Франции признали виновным за взятку со стороны ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

70-летний политик станет первым французским лидером послевоенного периода и первым бывшим главой государства Европейского союза, попавшим в тюрьму. Саркози подал апелляцию на приговор. Новый судебный процесс развернется примерно через полгода.

Саркози уже стал первым бывшим главой французского государства, вынужденным носить электронный браслет после того, как был признан виновным по другому делу о коррупции и торговле влиянием. Тогда Саркози смог избежать реального заключения: он носил браслет в течение трех месяцев, а затем был условно-досрочно освобожден.

В начале октября Саркози устроил в Париже своего рода прощальную вечеринку для ста друзей и бывших соратников перед тюремным заключением. Газета Le Figaro сообщала, что он заявил на ней гостям о своей невиновности.

Ожидается, что Саркози будет содержаться в отдельной тюремной камере, ему будут предоставлены один час прогулок в день и три свидания в неделю. СМИ предполагают, что экс-президента разместят в специальном крыле тюрьмы для уязвимых заключенных, которое также называют VIP-крылом.

