Экс-президент Франции Николя Саркози отправится в тюрьму через несколько дней

Саркози уже стал первым бывшим главой французского государства, вынужденным носить электронный браслет после того, как был признан виновным по другому делу о коррупции и торговле влиянием. Тогда Саркози смог избежать реального заключения: он носил браслет в течение трех месяцев, а затем был условно-досрочно освобожден.