Милли Бобби Браун и Рэйчел Броснахан разработают сериал «Призма»

Фото: Netflix

Актрисы Милли Бобби Браун («Очень странные дела», «Энола Холмс») и Рэйчел Броснахан («Супермен», «Удивительная мисси Мейзел») разработают новый сериал под названием «Призма» для Netflix. Об этом сообщил Deadline.

Девушки выступят исполнительными продюсерами преокта. Шоу выпустит компани AGBO. Милли Бобби Браун исполнит в нем главную роль. Шоураннером сериала станет Этан Франкель.

Браун сыграет Кэсси — женщину с уникальной способностью общаться с призраками. Она должна раскрыть причину недавно обнаруженного феномена, из-за которого по всему миру появляются «визитеры» (привидения).

Сериал «Призма» основан на одноименном рассказе, опубликованном в журнале Assemble Artifacts в рамках проекта Assemble Original. Его разработал писатель Ник Шафир. Он станет исполнителем экранизации.

Среди продюсеров также будут Расселл Кан из Scrap Paper Pictures, Энтони и Джо Руссо, Анджела Руссо-Отстот, Скотт Немес и Александра Маман из AGBO, а также Джек Хеллер и Кейтлин де Лиссер-Эллен из Assemble Media.

