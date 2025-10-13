Аль Пачино и Кифер Сазерленд снимутся в новом боевике Люка Бессона

Елене Блиновской смягчили приговор
Экс-президент Франции Николя Саркози отправится в тюрьму через несколько дней
Милли Бобби Браун и Рэйчел Броснахан разработают сериал «Призма»
В Архангельской области нашли один из крупнейших в России алмазов
В Минэкологии Казахстана заявили, что Павел Дуров привлек туристов в страну
Жителям села в Якутии на неделю запретили выносить мусор
Стриминговый сервис Apple TV+ переименовали в Apple TV ради «яркой новой идентичности»
Дженнифер Лопес призналась, что мечтает выйти на бродвейскую сцену. Но не уверена, что сможет
Более 235 млн поездок на электросамокатах совершили в Москве за семь лет
Цены на золото впервые превысили 4100 долларов за унцию
М.Найт Шьямалан снимет сериал о шаре предсказаний «Magic 8 Ball»
«Мне очень жаль»: Кира Найтли не знала о скандале с Джоан Роулинг, соглашаясь на проект о Поттере
Фильм «Вес победы» с Орландо Блумом выйдет в ноябре на Paramount+
Стэнли Туччи снимется в фильме о международном ограблении «Masterplan»
Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе
89% женщин и 79% мужчин отказались от домашней готовки из‑за усталости
Вышел новый трейлер «Бегущего человека» по Стивену Кингу. Премьера — 7 ноября
В Москве отреставрируют кинотеатр «Иллюзион»
Дакота Джонсон дебютирует в режиссуре и снимет фильм с Charli XCX и Джессикой Альбой
«VK Музыка» улучшила систему персональных рекомендаций, добавив новые функции для артистов и фанатов
Тейлор Свифт анонсировала 6-серийный документальный сериал о «The Eras Tour». Он выйдет 12 декабря
Netflix показал тизер-трейлер четвертого сезона «Бриджертонов» и раскрыл дату премьеры
Фильм Любови Аркус о родителях детей с аутизмом не получил прокатное удостоверение
Австралийские пожарные представили календарь на 2026 год
Посмертную бронзовую маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако
Ученые: когнитивные способности женщин достигают пика во время овуляции
Кира Найтли рассказала, что ее фанаты больше всего любят фильм «Играй, как Бекхэм»
HBO Max показал трейлер второго сезона сериала «Время приключений: Фионна и Кейк»

Аль Пачино и Кифер Сазерленд снимутся в новом боевике Люка Бессона

Кадр: Brookstreet Pictures

Обладатель премии «Оскар» Аль Пачино снимется вместе с канадским актером Кифером Сазерлендом в новом боевике французского режиссера Люка Бессона, автора «Леона» и «Пятого элемента». Об этом сообщил Variety.

Бессон выступит сценаристом и продюсером картины под названием «Отец Джо». Ее действие развернется в 90-е на Манхэттене. В центре сюжета окажется противостояние между человеком веры и криминальным миром большого города.

Сазерленд сыграет священнослужителя, который ведет жестокую борьбу с преступностью. Аль Пачино предстанет в образе главы мафии, чьи интересы пересекаются с миссией отца Джо.

«Я был поклонником Люка Бессона еще со времен „Подземки“. Как режиссер и сценарист, он обладает уникальной способностью сплетать воедино драму и экшн, не жертвуя ни тем, ни другим», — прокомментировал Сазерленд.

В актерский состав проекта войдет также Эвер Андерсон, 17-летняя дочь режиссера Пола Андерсона и актрисы Миллы Йовович. Она исполнит роль молодой женщины, оказавшуюся между опасностью и искуплением.

Съемки начнутся в середине октября. Их возглавит постановщик Бартелеми Гроссман. Когда лента выйдет на экраны, пока не сообщается. 
 

Расскажите друзьям