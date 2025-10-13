Аль Пачино и Кифер Сазерленд снимутся в новом боевике Люка Бессона

Обладатель премии «Оскар» Аль Пачино снимется вместе с канадским актером Кифером Сазерлендом в новом боевике французского режиссера Люка Бессона, автора «Леона» и «Пятого элемента». Об этом сообщил Variety.
Бессон выступит сценаристом и продюсером картины под названием «Отец Джо». Ее действие развернется в 90-е на Манхэттене. В центре сюжета окажется противостояние между человеком веры и криминальным миром большого города.
Сазерленд сыграет священнослужителя, который ведет жестокую борьбу с преступностью. Аль Пачино предстанет в образе главы мафии, чьи интересы пересекаются с миссией отца Джо.
«Я был поклонником Люка Бессона еще со времен „Подземки“. Как режиссер и сценарист, он обладает уникальной способностью сплетать воедино драму и экшн, не жертвуя ни тем, ни другим», — прокомментировал Сазерленд.
В актерский состав проекта войдет также Эвер Андерсон, 17-летняя дочь режиссера Пола Андерсона и актрисы Миллы Йовович. Она исполнит роль молодой женщины, оказавшуюся между опасностью и искуплением.
Съемки начнутся в середине октября. Их возглавит постановщик Бартелеми Гроссман. Когда лента выйдет на экраны, пока не сообщается.