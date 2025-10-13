В Архангельской области нашли один из крупнейших в России алмазов

Елене Блиновской смягчили приговор
Экс-президент Франции Николя Саркози отправится в тюрьму через несколько дней
Милли Бобби Браун и Рэйчел Броснахан разработают сериал «Призма»
Аль Пачино и Кифер Сазерленд снимутся в новом боевике Люка Бессона
В Минэкологии Казахстана заявили, что Павел Дуров привлек туристов в страну
Жителям села в Якутии на неделю запретили выносить мусор
Стриминговый сервис Apple TV+ переименовали в Apple TV ради «яркой новой идентичности»
Дженнифер Лопес призналась, что мечтает выйти на бродвейскую сцену. Но не уверена, что сможет
Более 235 млн поездок на электросамокатах совершили в Москве за семь лет
Цены на золото впервые превысили 4100 долларов за унцию
М.Найт Шьямалан снимет сериал о шаре предсказаний «Magic 8 Ball»
«Мне очень жаль»: Кира Найтли не знала о скандале с Джоан Роулинг, соглашаясь на проект о Поттере
Фильм «Вес победы» с Орландо Блумом выйдет в ноябре на Paramount+
Стэнли Туччи снимется в фильме о международном ограблении «Masterplan»
Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе
89% женщин и 79% мужчин отказались от домашней готовки из‑за усталости
Вышел новый трейлер «Бегущего человека» по Стивену Кингу. Премьера — 7 ноября
В Москве отреставрируют кинотеатр «Иллюзион»
Дакота Джонсон дебютирует в режиссуре и снимет фильм с Charli XCX и Джессикой Альбой
«VK Музыка» улучшила систему персональных рекомендаций, добавив новые функции для артистов и фанатов
Тейлор Свифт анонсировала 6-серийный документальный сериал о «The Eras Tour». Он выйдет 12 декабря
Netflix показал тизер-трейлер четвертого сезона «Бриджертонов» и раскрыл дату премьеры
Фильм Любови Аркус о родителях детей с аутизмом не получил прокатное удостоверение
Австралийские пожарные представили календарь на 2026 год
Посмертную бронзовую маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако
Ученые: когнитивные способности женщин достигают пика во время овуляции
Кира Найтли рассказала, что ее фанаты больше всего любят фильм «Играй, как Бекхэм»
HBO Max показал трейлер второго сезона сериала «Время приключений: Фионна и Кейк»

В Архангельской области нашли один из крупнейших в России алмазов

Фото: АО «АГД ДАЙМОНДС»

В месторождении имени Владимира Гриба в Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат (68 грамм), сообщили в компании «АГД Даймондс».

Размеры драгоценного камня составляют 50×39,4×24,8 миллиметров. Он стал самым крупным за всю историю промышленной отработки месторождения и вошел в пятерку крупнейших алмазов, добытых в современной России. Добыча алмазов на месторождении имени Владимира Гриба ведут с 2013 года.

«Специалисты отнесли кристалл к редкой категории алмазов, которую отличают исключительная чистота и высокая прозрачность. Доля таких алмазов составляет 2% от общего числа природных камней», — говорится в сообщении.

«Добытый алмаз не только впечатляет своим весом, но и поражает качеством: в нем практически отсутствуют трещины и внутренние дефекты, что делает камень особенно ценным для рынка. Эта находка является результатом слаженной работы большего коллектива профессионалов», — отметил генеральный директор компании «АГД Даймондс» Михаил Баков.

Крупнейшим найденным алмазом в истории считается «Куллинан», который также носит название «Звезда Африки». Камень массой 3106 карат обнаружили в 1905 году в Южной Африке.

