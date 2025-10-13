В Архангельской области нашли один из крупнейших в России алмазов

В месторождении имени Владимира Гриба в Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат (68 грамм), сообщили в компании «АГД Даймондс».
Размеры драгоценного камня составляют 50×39,4×24,8 миллиметров. Он стал самым крупным за всю историю промышленной отработки месторождения и вошел в пятерку крупнейших алмазов, добытых в современной России. Добыча алмазов на месторождении имени Владимира Гриба ведут с 2013 года.
«Специалисты отнесли кристалл к редкой категории алмазов, которую отличают исключительная чистота и высокая прозрачность. Доля таких алмазов составляет 2% от общего числа природных камней», — говорится в сообщении.
«Добытый алмаз не только впечатляет своим весом, но и поражает качеством: в нем практически отсутствуют трещины и внутренние дефекты, что делает камень особенно ценным для рынка. Эта находка является результатом слаженной работы большего коллектива профессионалов», — отметил генеральный директор компании «АГД Даймондс» Михаил Баков.
Крупнейшим найденным алмазом в истории считается «Куллинан», который также носит название «Звезда Африки». Камень массой 3106 карат обнаружили в 1905 году в Южной Африке.