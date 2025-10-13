В Минэкологии Казахстана заявили, что Павел Дуров привлек туристов в страну

Елене Блиновской смягчили приговор
Экс-президент Франции Николя Саркози отправится в тюрьму через несколько дней
Милли Бобби Браун и Рэйчел Броснахан разработают сериал «Призма»
Аль Пачино и Кифер Сазерленд снимутся в новом боевике Люка Бессона
В Архангельской области нашли один из крупнейших в России алмазов
Жителям села в Якутии на неделю запретили выносить мусор
Стриминговый сервис Apple TV+ переименовали в Apple TV ради «яркой новой идентичности»
Дженнифер Лопес призналась, что мечтает выйти на бродвейскую сцену. Но не уверена, что сможет
Более 235 млн поездок на электросамокатах совершили в Москве за семь лет
Цены на золото впервые превысили 4100 долларов за унцию
М.Найт Шьямалан снимет сериал о шаре предсказаний «Magic 8 Ball»
«Мне очень жаль»: Кира Найтли не знала о скандале с Джоан Роулинг, соглашаясь на проект о Поттере
Фильм «Вес победы» с Орландо Блумом выйдет в ноябре на Paramount+
Стэнли Туччи снимется в фильме о международном ограблении «Masterplan»
Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе
89% женщин и 79% мужчин отказались от домашней готовки из‑за усталости
Вышел новый трейлер «Бегущего человека» по Стивену Кингу. Премьера — 7 ноября
В Москве отреставрируют кинотеатр «Иллюзион»
Дакота Джонсон дебютирует в режиссуре и снимет фильм с Charli XCX и Джессикой Альбой
«VK Музыка» улучшила систему персональных рекомендаций, добавив новые функции для артистов и фанатов
Тейлор Свифт анонсировала 6-серийный документальный сериал о «The Eras Tour». Он выйдет 12 декабря
Netflix показал тизер-трейлер четвертого сезона «Бриджертонов» и раскрыл дату премьеры
Фильм Любови Аркус о родителях детей с аутизмом не получил прокатное удостоверение
Австралийские пожарные представили календарь на 2026 год
Посмертную бронзовую маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако
Ученые: когнитивные способности женщин достигают пика во время овуляции
Кира Найтли рассказала, что ее фанаты больше всего любят фильм «Играй, как Бекхэм»
HBO Max показал трейлер второго сезона сериала «Время приключений: Фионна и Кейк»

В Минэкологии Казахстана заявили, что Павел Дуров привлек туристов в страну

Кадр: YouTube

В Минэкологии Казахстана заявили, что основатель Telegram Павел Дуров внес вклад в продвижение туристического потенциала страны, опубликовав видео купания в охраняемом Кольсайском озере. Об этом пишут «Ведомости».

В ведомстве сообщили, что не нашли нарушений в действиях предпринимателя. Министерство установило, что на месте не было предупреждающих знаков о запрете на купание, ситуация «носила непреднамеренный характер и не затронула экологическую устойчивость территории».

«Видеоматериал, опубликованный в личном аккаунте Павла Дурова с аудиторией более 10 миллионов подписчиков, носил имиджевый характер и стал демонстрацией природной красоты Казахстана для широкой международной аудитории», — заявили чиновники.

В начале октября Павел Дуров погрузился в озеро на территории национального заповедника «Кольсайские озера» в Казахстане, за плавание в котором предусмотрен штраф. Кадры купания он опубликовал в истории своего телеграм-канала. За плавание в этой локации предусмотрен штраф. «Купание на Кольсайских озерах под строгим запретом. Это административное правонарушение, за которое грозит штраф по статье 380-1 КоАП — 39 320 тенге (около 6000 рублей)», — сказали в администрации парка.

