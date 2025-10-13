В Минэкологии Казахстана заявили, что Павел Дуров привлек туристов в страну

В Минэкологии Казахстана заявили, что основатель Telegram Павел Дуров внес вклад в продвижение туристического потенциала страны, опубликовав видео купания в охраняемом Кольсайском озере. Об этом пишут «Ведомости».
В ведомстве сообщили, что не нашли нарушений в действиях предпринимателя. Министерство установило, что на месте не было предупреждающих знаков о запрете на купание, ситуация «носила непреднамеренный характер и не затронула экологическую устойчивость территории».
«Видеоматериал, опубликованный в личном аккаунте Павла Дурова с аудиторией более 10 миллионов подписчиков, носил имиджевый характер и стал демонстрацией природной красоты Казахстана для широкой международной аудитории», — заявили чиновники.
В начале октября Павел Дуров погрузился в озеро на территории национального заповедника «Кольсайские озера» в Казахстане, за плавание в котором предусмотрен штраф. Кадры купания он опубликовал в истории своего телеграм-канала. За плавание в этой локации предусмотрен штраф. «Купание на Кольсайских озерах под строгим запретом. Это административное правонарушение, за которое грозит штраф по статье 380-1 КоАП — 39 320 тенге (около 6000 рублей)», — сказали в администрации парка.