В Минэкологии Казахстана заявили, что Павел Дуров привлек туристов в страну

В начале октября Павел Дуров погрузился в озеро на территории национального заповедника «Кольсайские озера» в Казахстане, за плавание в котором предусмотрен штраф. Кадры купания он опубликовал в истории своего телеграм-канала. За плавание в этой локации предусмотрен штраф. «Купание на Кольсайских озерах под строгим запретом. Это административное правонарушение, за которое грозит штраф по статье 380-1 КоАП — 39 320 тенге (около 6000 рублей)», — сказали в администрации парка.