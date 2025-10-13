Жителям села в Якутии на неделю запретили выносить мусор

По словам чиновников, они приостановили вывоз отходов из‑за планового ремонта единственного в населенном пункте мусоровоза. Ограничения для местных будут действовать почти неделю, с 13 по 19 октября. «Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать чистоту на придомовой территории», — добавили в обращении.