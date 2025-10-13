Жителям села в Якутии на неделю запретили выносить мусор

Жителей села в Якутии попросили неделю не выбрасывать мусор. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно новости».
С просьбой «воздержаться от выброса мусора в контейнеры» выступила администрация сельского поселения Мюрюнский наслег в Усть-Алданском районе Якутии. В поселении живет почти 6 тысяч человек.
По словам чиновников, они приостановили вывоз отходов из‑за планового ремонта единственного в населенном пункте мусоровоза. Ограничения для местных будут действовать почти неделю, с 13 по 19 октября. «Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать чистоту на придомовой территории», — добавили в обращении.
Недавно в Минприроды РФ заявили, что искусственный интеллект скоро научится распознавать заполненность мусорных баков и сообщать о необходимости вывезти отходы. В ведомстве рассказали, что ИИ уже широко задействован в коммунальной работе.