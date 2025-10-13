Стриминговый сервис Apple TV+ переименовали в Apple TV ради «яркой новой идентичности»

Елене Блиновской смягчили приговор
Жителям села в Якутии на неделю запретили выносить мусор
Дженнифер Лопес призналась, что мечтает выйти на бродвейскую сцену. Но не уверена, что сможет
Более 235 млн поездок на электросамокатах совершили в Москве за семь лет
Цены на золото впервые превысили 4100 долларов за унцию
М.Найт Шьямалан снимет сериал о шаре предсказаний «Magic 8 Ball»
«Мне очень жаль»: Кира Найтли не знала о скандале с Джоан Роулинг, соглашаясь на проект о Поттере
Фильм «Вес победы» с Орландо Блумом выйдет в ноябре на Paramount+
Стэнли Туччи снимется в фильме о международном ограблении «Masterplan»
Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе
89% женщин и 79% мужчин отказались от домашней готовки из‑за усталости
Вышел новый трейлер «Бегущего человека» по Стивену Кингу. Премьера — 7 ноября
В Москве отреставрируют кинотеатр «Иллюзион»
Дакота Джонсон дебютирует в режиссуре и снимет фильм с Charli XCX и Джессикой Альбой
«VK Музыка» улучшила систему персональных рекомендаций, добавив новые функции для артистов и фанатов
Тейлор Свифт анонсировала 6-серийный документальный сериал о «The Eras Tour». Он выйдет 12 декабря
Netflix показал тизер-трейлер четвертого сезона «Бриджертонов» и раскрыл дату премьеры
Фильм Любови Аркус о родителях детей с аутизмом не получил прокатное удостоверение
Австралийские пожарные представили календарь на 2026 год
Посмертную бронзовую маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако
Ученые: когнитивные способности женщин достигают пика во время овуляции
Кира Найтли рассказала, что ее фанаты больше всего любят фильм «Играй, как Бекхэм»
HBO Max показал трейлер второго сезона сериала «Время приключений: Фионна и Кейк»
В московском метро появились акустические кабины для работы и звонков в тишине
Зуко и Корра сражаются в трейлере файтинга по «Аватару: Легенда об Аанге»
Нобелевскую премию по экономике присудят Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Хоуитту
Иван Охлобыстин в трейлере «Домовенка Кузи-2»
Китаянка узнала о 16-летнем романе мужа на похоронах его отца

Стриминговый сервис Apple TV+ переименовали в Apple TV ради «яркой новой идентичности»

Фото: Kelly Sikkema/Unsplash

Стриминговый сервис Apple TV+ переименовали в Apple TV. Об этом сообщил Variety.

Теперь платформа для просмотра фильмов и сериалов называется так же, как умный телевизор компании и его приложение. По словам представителей Apple, стрим-сервис получит «яркую новую идентичность».

Какие изменения в контенте ожидают пользователей, в компании не рассказали. Платформа Apple пополнила череду крупных стримингов, которые в последние годы пережили ребрендинг. Ранее это случилось с HBO Max и Paramount+.

С момента запуска стримингового сервиса Apple оригинальные фильмы, документальные фильмы и сериалы компании получили 553 победы и 2562 номинации на награды, и это число продолжает расти.

Платформа выпускает такие зрительские хиты, как «Тед Лассо», «Киностудия», «Разделение» и «Утреннее шоу». Среди других успешных проектов — «Медленные лошади», «Презумпция невиновности», «Терапия», «Буканьерки», «Основание», «Ради всего человечества», «Дикинсон».

В ближайшее время на платформе выйдут также документальный сериал «Мистер Скорсезе», фильм «Стиллер и Мира: Ничто не потеряно», шоу «Pluribus» и «Савант», многосерийный ремейк «Отпуска по обмену».

В августе Apple TV поднял цену подписки для новых пользователей на 30%. Apple TV на сегодняшний день — единственный крупный стриминг без рекламной версии.

Расскажите друзьям
Теги:
Apple