Стриминговый сервис Apple TV+ переименовали в Apple TV ради «яркой новой идентичности»

Стриминговый сервис Apple TV+ переименовали в Apple TV. Об этом сообщил Variety.
Теперь платформа для просмотра фильмов и сериалов называется так же, как умный телевизор компании и его приложение. По словам представителей Apple, стрим-сервис получит «яркую новую идентичность».
Какие изменения в контенте ожидают пользователей, в компании не рассказали. Платформа Apple пополнила череду крупных стримингов, которые в последние годы пережили ребрендинг. Ранее это случилось с HBO Max и Paramount+.
С момента запуска стримингового сервиса Apple оригинальные фильмы, документальные фильмы и сериалы компании получили 553 победы и 2562 номинации на награды, и это число продолжает расти.
Платформа выпускает такие зрительские хиты, как «Тед Лассо», «Киностудия», «Разделение» и «Утреннее шоу». Среди других успешных проектов — «Медленные лошади», «Презумпция невиновности», «Терапия», «Буканьерки», «Основание», «Ради всего человечества», «Дикинсон».
В ближайшее время на платформе выйдут также документальный сериал «Мистер Скорсезе», фильм «Стиллер и Мира: Ничто не потеряно», шоу «Pluribus» и «Савант», многосерийный ремейк «Отпуска по обмену».
В августе Apple TV поднял цену подписки для новых пользователей на 30%. Apple TV на сегодняшний день — единственный крупный стриминг без рекламной версии.