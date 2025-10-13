Более 235 млн поездок на электросамокатах совершили в Москве за семь лет

Елене Блиновской смягчили приговор
Жителям села в Якутии на неделю запретили выносить мусор
Стриминговый сервис Apple TV+ переименовали в Apple TV ради «яркой новой идентичности»
Дженнифер Лопес призналась, что мечтает выйти на бродвейскую сцену. Но не уверена, что сможет
Цены на золото впервые превысили 4100 долларов за унцию
М.Найт Шьямалан снимет сериал о шаре предсказаний «Magic 8 Ball»
«Мне очень жаль»: Кира Найтли не знала о скандале с Джоан Роулинг, соглашаясь на проект о Поттере
Фильм «Вес победы» с Орландо Блумом выйдет в ноябре на Paramount+
Стэнли Туччи снимется в фильме о международном ограблении «Masterplan»
Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе
89% женщин и 79% мужчин отказались от домашней готовки из‑за усталости
Вышел новый трейлер «Бегущего человека» по Стивену Кингу. Премьера — 7 ноября
В Москве отреставрируют кинотеатр «Иллюзион»
Дакота Джонсон дебютирует в режиссуре и снимет фильм с Charli XCX и Джессикой Альбой
«VK Музыка» улучшила систему персональных рекомендаций, добавив новые функции для артистов и фанатов
Тейлор Свифт анонсировала 6-серийный документальный сериал о «The Eras Tour». Он выйдет 12 декабря
Netflix показал тизер-трейлер четвертого сезона «Бриджертонов» и раскрыл дату премьеры
Фильм Любови Аркус о родителях детей с аутизмом не получил прокатное удостоверение
Австралийские пожарные представили календарь на 2026 год
Посмертную бронзовую маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако
Ученые: когнитивные способности женщин достигают пика во время овуляции
Кира Найтли рассказала, что ее фанаты больше всего любят фильм «Играй, как Бекхэм»
HBO Max показал трейлер второго сезона сериала «Время приключений: Фионна и Кейк»
В московском метро появились акустические кабины для работы и звонков в тишине
Зуко и Корра сражаются в трейлере файтинга по «Аватару: Легенда об Аанге»
Нобелевскую премию по экономике присудят Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Хоуитту
Иван Охлобыстин в трейлере «Домовенка Кузи-2»
Китаянка узнала о 16-летнем романе мужа на похоронах его отца

Более 235 млн поездок на электросамокатах совершили в Москве за семь лет

Фото: Let’s Kick/Unsplash

Более 235 млн поездок на электросамокатах было совершено в Москве за семь лет, сообщила пресс-служба Департамента транспорта города.

По статистике, в сутки совершается 330 тыс. поездок на этом виде транспорта. В 73% случаях самокат арендуют для самостоятельных поездок, не используя другой транспорт. 65% поездок совершают до остановок автобусов, станций метро, МЦК или МЦД. 49% поездок — для прогулки по городу. В городе действуют свыше 350 медленных зон, где самокаты автоматически снижают скорость, отметили в департаменте.

Недавно в Москве оштрафовали на 100 тыс. рублей пользователя, арендовавшего электросамокат, на котором одновременно катались пять подростков. Школьники воспользовались устройством с помощью нового неверифицированного аккаунта.

Расскажите друзьям