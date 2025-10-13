Более 235 млн поездок на электросамокатах совершили в Москве за семь лет

По статистике, в сутки совершается 330 тыс. поездок на этом виде транспорта. В 73% случаях самокат арендуют для самостоятельных поездок, не используя другой транспорт. 65% поездок совершают до остановок автобусов, станций метро, МЦК или МЦД. 49% поездок — для прогулки по городу. В городе действуют свыше 350 медленных зон, где самокаты автоматически снижают скорость, отметили в департаменте.