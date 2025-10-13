Елене Блиновской смягчили приговор
Дженнифер Лопес призналась, что мечтает выйти на бродвейскую сцену. Но не уверена, что сможет

Кадр: 1000 Eyes

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес призналась, что всегда хотела попробовать свои силы на театральной сцене. Об этом она рассказала Entertainment Weekly.

Артистка поделилась, что долгие годы фантазировала о дебюте на Бродвее. «Но моя жизнь всегда заключалась в музыке и фильмах, так что на это никогда не было времени», — добавила она.

Недавно Лопес сыграла голливудскую диву Ингрид Луну в картине «Поцелуй женщины-паука». В проекте, который снял режиссер Билл Кондон, актрисе пришлось исполнять музыкальные номера и петь.

Это вернуло Лопес к мыслям о работе над мюзиклом. Артистка отметила, что еще маленькой девочкой освоила музыкальные и танцевальные стили, необходимые для этих театральных постановок.

«Я освоила джаз, балет. Я освоила бродвейский стиль танцев. Потом, в подростковом возрасте, я начала заниматься хип-хопом и уличными танцами, потому что выросла в Бронксе. Когда я начала писать собственную музыку, я осталась в этом стиле. Поэтому люди долгое время видели меня именно в этом стиле», — пояснила она.

Лопес добавила, что «Поцелуй женщины-паука» позволил ей «сдуть пыль» со старых умений и использовать их по-новому. «Потребовалось время, но я была так взволнована. Этот словарь уже был у меня в голове», — сказала Дженнифер.

Актриса подчеркнула, что теперь она уверена, что Бродвей — ее будущее. «Было бы неплохо немного замедлиться и какое-то время заниматься чем-то одним. Но это серьезное обязательство. И я не уверена, что смогу играть по восемь спектаклей в неделю», — заявила Лопес.

