Цены на золото впервые превысили 4100 долларов за унцию

Цены на золото впервые в истории превысили 4100 долларов за унцию.

По состоянию на 14.05 по московскому времени цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 2,44% относительно предыдущего закрытия — на 97,6 доллара, до 4098 долларов за тройскую унцию.

Максимально в ходе торгов эта стоимость достигала 4103,81 доллара за тройскую унцию, что стало новым историческим рекордом. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 5,21%, до 49,71 доллара за унцию.

Дональд Трамп в конце прошлой недели обострил торговые отношения США с Китаем, что встревожило финансовые рынки и заставило инвесторов обратить внимание на относительную безопасность золота, считают аналитики. Он пригрозил ввести новые 100-процентные пошлины для китайских товаров.

