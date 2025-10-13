М.Найт Шьямалан снимет сериал о шаре предсказаний «Magic 8 Ball»

Елене Блиновской смягчили приговор
Жителям села в Якутии на неделю запретили выносить мусор
Стриминговый сервис Apple TV+ переименовали в Apple TV ради «яркой новой идентичности»
Дженнифер Лопес призналась, что мечтает выйти на бродвейскую сцену. Но не уверена, что сможет
Более 235 млн поездок на электросамокатах совершили в Москве за семь лет
Цены на золото впервые превысили 4100 долларов за унцию
«Мне очень жаль»: Кира Найтли не знала о скандале с Джоан Роулинг, соглашаясь на проект о Поттере
Фильм «Вес победы» с Орландо Блумом выйдет в ноябре на Paramount+
Стэнли Туччи снимется в фильме о международном ограблении «Masterplan»
Ученая напишет сценарий байопика о британском философе Бертране Расселе
89% женщин и 79% мужчин отказались от домашней готовки из‑за усталости
Вышел новый трейлер «Бегущего человека» по Стивену Кингу. Премьера — 7 ноября
В Москве отреставрируют кинотеатр «Иллюзион»
Дакота Джонсон дебютирует в режиссуре и снимет фильм с Charli XCX и Джессикой Альбой
«VK Музыка» улучшила систему персональных рекомендаций, добавив новые функции для артистов и фанатов
Тейлор Свифт анонсировала 6-серийный документальный сериал о «The Eras Tour». Он выйдет 12 декабря
Netflix показал тизер-трейлер четвертого сезона «Бриджертонов» и раскрыл дату премьеры
Фильм Любови Аркус о родителях детей с аутизмом не получил прокатное удостоверение
Австралийские пожарные представили календарь на 2026 год
Посмертную бронзовую маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако
Ученые: когнитивные способности женщин достигают пика во время овуляции
Кира Найтли рассказала, что ее фанаты больше всего любят фильм «Играй, как Бекхэм»
HBO Max показал трейлер второго сезона сериала «Время приключений: Фионна и Кейк»
В московском метро появились акустические кабины для работы и звонков в тишине
Зуко и Корра сражаются в трейлере файтинга по «Аватару: Легенда об Аанге»
Нобелевскую премию по экономике присудят Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Хоуитту
Иван Охлобыстин в трейлере «Домовенка Кузи-2»
Китаянка узнала о 16-летнем романе мужа на похоронах его отца

М.Найт Шьямалан снимет сериал о шаре предсказаний «Magic 8 Ball»

Фото: Escape Artists

М.Найт Шьямалан («Сплит», «Время») и обладатель премии «Эмми» Брэд Фалчак («Хор», «Американская история ужасов») снимут сериал «Magic 8 Ball». Об этом пишет Deadline.

Согласно описанию, сверхъестественная драма должна переосмыслить игрушку, которая дает ответ на вопрос при встряхивании. Шьямалан также выступит в качестве режиссера, соавтора и сошоураннера проекта, а Фалчак — сценариста, соавтора и сошоураннера. Производством займется Mattel Studios. Других подробностей о проекте нет.

Ранее сообщалось, что Шьямалан снимает сверхъестественный романтический триллер «Remain». Сверхъестественный романтический триллер рассказывает о нью-йоркском архитекторе Тейте Доноване, который отправляется на полуостров Кейп-Код, чтобы спроектировать летний дом для своего лучшего друга. Он хочет начать все с чистого листа после лечения от острой депрессии. Все еще оплакивая смерть сестры, он встречает Рен, молодую женщину, которая разрушает его тщательно упорядоченный мир.

Главные роли получили Фиби Дайневор, Джейк Джилленхол и Эшли Уолтерс. Ожидается, что релиз картины состоится 23 октября 2026 года. Созданием проекта занимается продакшен-компания Blinding Edge Pictures. 

Последний фильм Шьямалана «Ловушка» вышел 2 августа 2024 года. Лента рассказывает о серийном убийце «Мяснике» и по совместительству отце девочки-подростка, который отправляется вместе с ней на концерт ее любимой поп-певицы Леди Рэйвен. Однако оказывается, что ее выступление было устроено с целью поймать преступника.

