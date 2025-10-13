М.Найт Шьямалан снимет сериал о шаре предсказаний «Magic 8 Ball»

М.Найт Шьямалан («Сплит», «Время») и обладатель премии «Эмми» Брэд Фалчак («Хор», «Американская история ужасов») снимут сериал «Magic 8 Ball». Об этом пишет Deadline.
Согласно описанию, сверхъестественная драма должна переосмыслить игрушку, которая дает ответ на вопрос при встряхивании. Шьямалан также выступит в качестве режиссера, соавтора и сошоураннера проекта, а Фалчак — сценариста, соавтора и сошоураннера. Производством займется Mattel Studios. Других подробностей о проекте нет.
Ранее сообщалось, что Шьямалан снимает сверхъестественный романтический триллер «Remain». Сверхъестественный романтический триллер рассказывает о нью-йоркском архитекторе Тейте Доноване, который отправляется на полуостров Кейп-Код, чтобы спроектировать летний дом для своего лучшего друга. Он хочет начать все с чистого листа после лечения от острой депрессии. Все еще оплакивая смерть сестры, он встречает Рен, молодую женщину, которая разрушает его тщательно упорядоченный мир.
Главные роли получили Фиби Дайневор, Джейк Джилленхол и Эшли Уолтерс. Ожидается, что релиз картины состоится 23 октября 2026 года. Созданием проекта занимается продакшен-компания Blinding Edge Pictures.
Последний фильм Шьямалана «Ловушка» вышел 2 августа 2024 года. Лента рассказывает о серийном убийце «Мяснике» и по совместительству отце девочки-подростка, который отправляется вместе с ней на концерт ее любимой поп-певицы Леди Рэйвен. Однако оказывается, что ее выступление было устроено с целью поймать преступника.