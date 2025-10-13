М.Найт Шьямалан снимет сериал о шаре предсказаний «Magic 8 Ball»

Ранее сообщалось, что Шьямалан снимает сверхъестественный романтический триллер «Remain». Сверхъестественный романтический триллер рассказывает о нью-йоркском архитекторе Тейте Доноване, который отправляется на полуостров Кейп-Код, чтобы спроектировать летний дом для своего лучшего друга. Он хочет начать все с чистого листа после лечения от острой депрессии. Все еще оплакивая смерть сестры, он встречает Рен, молодую женщину, которая разрушает его тщательно упорядоченный мир.